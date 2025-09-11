Zaječar u znaku nauke: program koji donosi predavanja, debate i eksperimente

Manifestacija “Evropska noć istraživača” biće održana 26. septembra u 16 gradova širom zemlje pod sloganom “U toku sa naukom”, a kao zagrevanje za Evropsku noć istraživača, već od 15. septembra u nekim gradovima biće organizovane promotivne aktivnosti, a 22. septembra tradicionalno počinje Evropska nedelja istraživača.

“Znanjem protiv gladi, mitova i dosade – Startuje zalet za 16. Evropsku noć istraživača”, navodi se u saopštenju organizatora i dodaje da će tokom Evropske nedelje istraživača biti organizovan niz razigranih aktivnosti poput naučnih kafića, izložbi, pab kvizova, antičkih debata, istraživanja toplotnih ostrva, vožnje biciklima kroz Sunčev sistem i zajedničkog kuvanja gimnazijskog lonca.

“Ove i brojne druge aktivnosti razbudiće znatiželju, razigrati um i pozvati posetioce da uhvate naučni ritam za veliki, finalni događaj 26. septembra”, navodi se u saopštenju.

Da li je ekologija nauka ili pomodarstvo tema je predavanja koje će održati inženjer tehnologije Predrag Nikolić u mejkers učionici Zaječarske gimnazije 22. septembra, a na istom mestu, 24. septembra na meniju je gimnazijski lonac, kroz pripremu zdravih obroka biće reči o sastavu pojedinih namirnica i njihovoj funkciji u našem organizmu.

Na Trgu Oslobođenja 23. septembra maturanti gimnazijalci će vežbati veštinu debatovanja u stilu starih Grka.

Učenici završnih razreda osnovnih škola dobiće priliku da se upoznaju sa programiranjem u kabinetima informatike Zaječarske gimnazije 25. septembra.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

