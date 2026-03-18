Zaječar u četvrtak: Umereno oblačno jutro, sunčano popodne, do 11°C

U Srbiji će u četvrtak, 19. marta biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo, sa temperaturama od 2 do 15 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u toku dana u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima povremeno i jak istočni i severoistočni, uveče u slabljenju.

Sutra prepodne u Zaječaru umereno oblačno, popodne pretežno sunčano. Duvaće umeren, južni vetar. Minimalna temperatura 5° C, maksimalna dnevna 11° C.

U narednih nedelju dana zadržaće se umereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo uz dnevne temperature do 16 stepeni.

