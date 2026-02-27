Zaboravite skupe popravke: Uz malo ovog trika laminat će zablistati kao nov!

Laminatni podovi sastoje se od drvenog jezgra koje je prekriveno slojem s drvenom teksturom i providnim zaštitnim premazom od aluminijum-oksida. Što je taj zaštitni sloj deblji, veća je otpornost podova na svakodnevne ogrebotine i oštećenja.

Da biste smanjili rizik od ogrebotina na laminatu, redovno uklanjajte prašinu i prljavštinu, postavljajte zaštitne podloge ispod nameštaja kako ne bi nastala udubljenja, pazite na nokte svojih kućnih ljubimaca, koristite odgovarajuće alate za čišćenje i gde je moguće postavite tepihe ili staze.

Ipak, čak i uz najpažljiviju negu, sitne ogrebotine se povremeno pojavljuju.

Duboke ogrebotine nastaju pomeranjem nameštaja ili padom teških predmeta, najviše odskaču i zahtevaju više vremena i truda za uklanjanje. Većinu manjih ogrebotina na laminatu moguće je ukloniti jednostavnim kućnim proizvodima koje verovatno već imate pri ruci. Pre nego što počnete, očistite izgrebano područje sredstvom za čišćenje koje je bezbedno za laminat kako biste uklonili prašinu i prljavštinu.

Pasta za zube može poslužiti kao blagi abraziv.

Koristite belu pastu za zube, a ne gel, nanesite malu količinu na meku krpu i nežno trljajte po smeru vlakana laminata. Nakon toga uklonite višak paste čistom krpom i polirajte površinu.

Zajecaronline.com/Alo!/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

KONCERT ACE LUKASA U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.

Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.