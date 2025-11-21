Za vikend pogoršanje vremena: Opština Kladovo spremno dočekuje sneg!

Tokom vikenda najavljene su vremenske nepogode, nagli pad temperature i snežne padavine.

Opština Kladovo u potpunosti je spremno dočekuje ovo najavljeno pogoršanje vremena.

Direktor JP Komunalac, Goran Matović izjavio je da je zimska služba u punoj pripravnosti i da su sva vozila i mehanizacija spremni za rad.

Preduzeće je obezbedilo oko 10 tona soli, kao i dovoljne količine rizle za posipanje najkritičnijih saobraćajnica, trotoara i javnih površina. Ekipe su organizovane u smenama, tako da mogu odmah da reaguju u slučaju stvaranja poledice ili prvog snega.

– Kao i tokom prethodnih nekoliko godina, i ove godine JP Komunalac je sve učinio kako bi zimsku sezonu dočekali spremni, odnosno kako građani Kladova ne bi osetili nikakve teškoće prilikom redovnih aktivnosti bez obzira na vremenske uslove.Naši magacini su puni soli, rizle, a na raspolaganju je i odgovarajuća mehanizacija – traktori sa posipačima, kiper kamioni i operativne ekipe koje će, prema prioritetnom planu deonica, izlaziti na teren kada to bude potrebno, istakao je Matović za agenciju RINA.

Prioritet u zimskom održavanju biće ulice koje vode ka zdravstvenim ustanovama, školama, vrtićima i ključnim saobraćajnim pravcima u gradu, ali i prilazi ka selima, naročito ka onim mestima koja se nalaze na višim nadmorskim visinama, gde se sneg najduže zadržava i gde je potrebno pojačano delovanje.

Zajecaronline/RINA/ N.B.

