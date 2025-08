Vuletić: Opalo interesovanje za Filozofski fakultet

Profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Vladimir Vuletić izjavio je danas da je interesovanje za većinu studijskih programa na tom fakultetu znatno manje nego što je bilo prethodne godine.

Vuletić je rekao da je na pad interesovanja uticao publicitet koji je Filozofski fakultet imao tokom blokada jer je to jedan od fakulteta koji je najčešće spominjan, ali, kako je naglasio, trend opadanja interesovanja na tom fakultetu postoji odranije.

“Problem jeste sada u tome što fakultet, umesto da se ovih godina bavio pitanjem šta i na koji način da učini da bi popularizovao svoje studije, da privuče što je moguće veći broj studenata, uprava se bavila političkim pitanjima. Za to je dobijala podršku nastavno-naučnog veća, tako da imamo rezultat koji trenutno imamo isključivo zahvaljujući Odeljenju za psihologiju, koje je takođe bilo manje interesantno nego ranijih godina, ali i dalje izuzetno interesantno“, naveo je profesor Filozofskog fakulteta.

On je napomenuo da je ranije prilikom upisa bilo po pet zainteresovanih za jedno mesto, a da je sada to znatno manje.

“U odnosu na prošlu godinu, naš fakultet kao celina nije došao do toga da je prepolovio broj, ali je to samo zahvaljujući Odeljenju za psihologiju. Takođe, uvek se jedan deo onih koji ne uspeju na psihologiji prebaci na druga odeljenja kao drugi i treći izbor. To je jedini razlog što sada nismo došli do toga da na većini odeljenja imate situaciju koju niko ne želi, a to je da imate više nastavnika nego upisanih studenata“, ocenio je Vuletić.

Prema njegovim rečima, rešenje za krizu na Filozofskom fakultetu jeste da se suoči sa promenama koje donosi 21. vek.

“Živimo kao da je ovo sredina 20. veka. I dalje razmišljamo o društvenim humanističkim naukama iz perspektive onih koji su pod nekakvim staklenim zvonima i koji misle da sve to što se dešava oko nas ne utiče na nas. Time moramo da se bavimo mi kao nastavnici i da nam to bude fokus, a ne neka politika“, rekao je Vuletić.

On je naglasio da se nastava na Filozofskom fakultetu odvija onlajn, ali da problem predstavlja to što je svega nekoliko prostorija dostupno za održavanje ispita, pa se zbog toga većina ispita održava u profesorskim kabinetima.

“To je malo neuslovno, ali možemo da kažemo da predstavlja neki korak ka normalizaciji. Kako će stvari izgledati u narednoj školskoj godini, videćemo za koji mesec. Predviđa se da u novembru počne nova školska godina, a ja se samo nadam da je većina kolega shvatila da ovo čemu smo svedočili prošle godine nije dovelo, kao što su neki tvrdili, do povećanja interesovanja za upis, nego upravo suprotno“, rekao je profesor.

Vuletić je naglasio da je protekla školska godina bila opomena za sve i dodao da bi rezultati upisa bili još lošiji da nije došlo do početka nastave.

