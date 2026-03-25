Vujić u radnoj poseti Kladovu: Nastavak unapređenja pravosudnog sistema

Ministar pravde Nenad Vujić boravio je danas u radnoj poseti Kladovu gde je posetio Sudsku jedinicu Osnovnog suda u Negotinu u tom gradu i istakao da će država nastaviti da podržava reforme u pravcu efikasnog i odgovornog pravosuđa, dostupnog građanjima.

Ministar pravde se tokom posete sastao sa predsednicom Višeg suda u Negotinu Dragicom Singurilović i predsednikom Osnovnog suda u Negotinu Darkom Prstićem i naglasio da je cilj Ministarstva pravde obezbeđivanje boljih uslova za rad sudova i jačanje poverenja građana u pravosudni sistem, saopštilo je Ministarstvo.

Sastanku su prisustvovali predsednica Prekršajnog suda u Negotinu Ana Jaćimović, kao i rukovodilac Sudske jedinice u Kladovu Snežana Bađić Stamenov.

U okviru posete ministar pravde sastao se i sa zamenikom predsednika opštine Kladovo Bojanom Božanovićem, pomoćnicom predsednika opštine Nevenkom Boldorac, i načelnikom Opštinske uprave Kladovo Dušanom Belićem.

Sastanku su prisustvovali i pravobranilac opštine Milena Bratić Janković, kao i direktor JP Komunalac u Kladovu Goran Matović, navodi se u saopštenju.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

