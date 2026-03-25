Vujić u radnoj poseti Kladovu: Nastavak unapređenja pravosudnog sistema
Ministar pravde Nenad Vujić boravio je danas u radnoj poseti Kladovu gde je posetio Sudsku jedinicu Osnovnog suda u Negotinu u tom gradu i istakao da će država nastaviti da podržava reforme u pravcu efikasnog i odgovornog pravosuđa, dostupnog građanjima.
Ministar pravde se tokom posete sastao sa predsednicom Višeg suda u Negotinu Dragicom Singurilović i predsednikom Osnovnog suda u Negotinu Darkom Prstićem i naglasio da je cilj Ministarstva pravde obezbeđivanje boljih uslova za rad sudova i jačanje poverenja građana u pravosudni sistem, saopštilo je Ministarstvo.
Sastanku su prisustvovali predsednica Prekršajnog suda u Negotinu Ana Jaćimović, kao i rukovodilac Sudske jedinice u Kladovu Snežana Bađić Stamenov.
U okviru posete ministar pravde sastao se i sa zamenikom predsednika opštine Kladovo Bojanom Božanovićem, pomoćnicom predsednika opštine Nevenkom Boldorac, i načelnikom Opštinske uprave Kladovo Dušanom Belićem.
Sastanku su prisustvovali i pravobranilac opštine Milena Bratić Janković, kao i direktor JP Komunalac u Kladovu Goran Matović, navodi se u saopštenju.
Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU
Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno. Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!
