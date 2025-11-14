VUČIĆ ZADOVOLJAN RAZGOVOROM SA MAKRONOM: ” Ovo je bila velika čast za Srbiju”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je , nakon radne večere sa francuskim predsednikom Emanelom Makronom, da je srećan i zadovoljan što je imao priliku da razgovara sa, kako je naveo, jednim od najvažnijih svetskih lidera i da govori o poziciji Srbije po različitim pitanjima.

On je istakao da se borio za Srbiju i njene interese.

“Ukazao sam na sve probleme sa kojima se suočavamo i verujem da ćemo u Francuskoj imati dobrog i iskrenog saveznika u budućnosti. Ovo je bila velika čast za Srbiju, za naše građane i verujem da je Srbija, da su njeni građani to zaslužili”, naveo je Vučić na Instagramu.

On je rekao da su razgovarali o strateškim stvarima, o ekonomiji, poljoprivredi i onome što je pred nama u narednom periodu, kao i o bilateralnim odnosima i evropskom putu Srbije.

“Razgovarali smo i o vojno-tehničkoj saradnji, o geopolitici i svemu onome što se zbiva u svetu i Evropi. Verujem da u narednih godinu dana možemo mnogo toga da učinimo”, napisao je Vučić.

Vučić je prisustvovao u Parizu večeri koju je u njegovu čast organizovao predsednik Francuske Emanuel Makron.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

