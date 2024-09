VUČIĆ U LJUBOVIJI RAZGOVARA SA GRAĐANIMA Postavlja pitanja kompaniji Rio Tinto: Možete li vi sve to da garantujete?

Vučić u Ljuboviji razgovara sa građanima – tema Rio Tinto

Predsednik Vučić pozvao je sve građane Podrinja da prisustvuju i učestvuju u razgovoru sa građanima Ljubovije.

Građani su velikim aplauzom pozdravili predsenika Vučića.

Drugi set pitanja

Kako rešiti pitanje o dubinskoj vodi?

Građanin je postavio tezu da će bunari ostati bez vode.

Inženjer Rio Tinta odgovora:

– Vaša teza da će bunari ostati bez vode, vi ste rekli da je tačna. Mi smo rekli da nije tačna. Ali naš stav je potkrepljen hidrogeološkom studijom. Nismo je mi izgradili mi nego smo angažovali najkvalifikovaniju ustanovu u Srbiji i koja je modelski dokazala to na desetine godina. Ja ne bih da oduzimamo vreme, jer ja kod sebe nemam hidrogeološku studiju i neću da vam kažem nešto pogrešno. A ja bih voleo da dođete kod nas da pogledate dokumente i ako vi kažete da će da dođe do toga da vas pitam zašto je tačno, da suočimo – rekao je zaposleni iz Rio Tinta.

Vučić je dodao:

– Mi ćemo najmanje 22 meseca imati javnu rapravu, vi želite da zaradite pare, ali da biste zaradili pare mi moramo da obezbedimo zdravlje za ljude, sigurnost naših reka i sigurnost za našu decu. Tako da to “dođite kod nas da vam mi pokažemo” malo se pomerite kod njih pa vi idite u njihova mesta da o tome razgovarate – rekao je Vučić.

Štefika, vođa protesta u Krupnju

– Pred same izbore manje od mesec dana na inicijativu mladih ljudi, pre svega privrednika u krupnju takođe poštenih građana formirali smo jednu grupu građana koja je ostvarila najbolji rezulat u Srbiji, 28,81 posto gde smo osvojili 11 odborničkih mandata – rekao je Štefika i dodao da nijedna NVO nije stajala iza njih.

Odgovarajući na pitanja vođe protesta u Krupnju Dragoslava Šefike, Vučić kaže da je visina rudna rente određena od nekih mnogo ranije, a da je on taj koji je želeo da je poveća.

– Govorili ste o visini rudne retne, ljudi o tome govore da hoćemo da budemo podjarmejeni zapadu, da ćemo da se kolonizujemo. Da ja sam želeo da podignemo rudnu rentu. Nisam ovu rudnu rentu izmislio ja nego neki ranije.

– Kad sam hteo da je povećam, nema ko iz Rusije mi na glavu nije skočio. Da li stvarno mislite da je lako uzimati pare od nekoga? – tvrdi on.

Ističe da ljudi neće da ulažu u fabriku.

– Pokušaćemo da podignemo rudnu rentu, ali to neće biti lak i jednostavan proces. To nije pitanje odluke. Oni odoše ako nemaju pristojnu marginu za profit – rekao je Vučić.

Ističe da moramo da dovedemo nekog sa strane kako bismo eksploatisali litijum jer nemamo sami tu tehnologiju.

Vučić postavio pitanja Rio Tintu

Predsednik je postavio pitanja i predstavnicima Rio Tinta.

Kaže da mu se čini da je ključno pitanje koliko će Rio Tinto novca da uloži o zaštitu životne sredine.

– Naredna 22 meseca najmanje, oni moraju da nam dostave tri različita dokumenta. Za jedan najkraći rok je 9 meseci, a za treći papir najduži rok je 22 meseca – kazao je Vučić.

Vučić je nabrojao loša iskustva koje su neke države (Amerika, Engleska, Panama…) imale sa Rio Tintom.

– Ovo je 2024. godina. Mi smo sagledali analizu i sednicu akcionara Rio Tinta u Brizbejnu ove godine. Opet je ključno pitanje Jadra i pitanje voda, pa vas molim, da nam na ozbiljniji način odgovorite kako ćemo da rešimo sigurnost, čistoću naših voda, da neće biti bilo kakvog prelivanja iz podzemnih voda u Jadar, iz Jadra u Drinu, iz Drine u Dunav… – rekao je Vučić.

Prva dva pitanja su bila oko vode i deponije, a treće oko suporne kiseline.

– Treće pitanje je sumporna kiselina i sigurnost – kazao je Vučić i pitao za poljoprivredno zemljište ljudi u blizini rudnika.

Rio Tinto odgovor:

– Gotovo svi rudinci litijuma u deponiji imaju otpad u tečnom stanju.To je prvi litijum rudnik u svetu koji neće imati mokro jalovište. Za Jaradar smo odlučili da potrošimo dodatno više od 100 miliona evra kako bismo izvuki vodu i isušili deponiju, što je mnogo bolje rešenje. Nešto od ovog otpada može da se koristi za izgranju puteva. Ovakav način je niži od dugih povodom uticaja na životnu srednu – rekao je izvršni direktor Rio Tinta.

Vučić ga je prekinuo i pitao šta to znači niži, koliko niži. Jasno je zahtevao objašnjenje.

– Uopšteno govoreći sav otpad mora da se čuva, mi ćemo smo srećni što će moći da se iskoristi za izgradnju puteva.

Vučić je onda oštro rekao prvo pitanje je bilo voda koje je najvažnije.

Inženjer Rio Tinta rekao je da voda ne može da uđe u samo okno i da izađe gore.

– Rudničke vode morate da evakuišete iz rupe. Svaka kap te vode je resurs koji se prečišćava maltene do nivoa destilatorne vode – kazao je inženjer.

Dodaje da projekat podrazumeva korišćenje rudarske zapune, kako ne bi bilo slobodne površine koja bi mogla da izazove sleganje.

Govoreći o foliji, kaže da hidroizolacija deponije podrazumeva i dodatna dva sloja.

– Iako je ta folija sasvim dovoljna, ali ovde imam preventivno dodatna dva sloja od prirodnih materijala zasnovana na glini. Prelaskom na sušeni otpad površina za formiranje deponije smanjena je tri do četiri puta – rekao je inženjer.

Kada je u pitanju sumporna kiselina, kaže da ona ima svoju ulogu i to je materija koja se kupuje, kako bi se dobio proizvod koji je potreban.

– Ona se ne poliva po ljudima i ne baca se uokolo i ne izliva se. Uloga je da izvrši neutralizaciju – kazao je on i dodaje da je otpad na kraju baza, a ne kiselina.

Prvi set pitanja

Prvo od pitanja je problem prema rečima građana snižavanja podzmnih voda.

– Nikakva voda se neće uzimati iz reke, ona se samo uzima iz gornjih slojeva, a sedamdeset odsto vode će biti kružnog karaktera. Sva voda koja će se ispuštati, prolaziće kroz sisteme za pročišćavanje – rekao je direktor kompanije Rio Tinto.

Marijanti Babić kaže je Rio Tinto radio i sa ljudima koji su protiv projekta. Govoreći o skupu SANU, kaže da je od tada odrađena studija o proceni rizika.

– SANU nije izašla i rekla da ovaj projekat nije dobar za Srbiju. Mišljenja u zborniku su bila podeljena, a najglasnije smo čuli negativna mišljenja. Mi smo pogrešili jer nismo komunicirali na pravi način i nismo na dobar način zaštitili naš projekat da ne bi došlo do ovog nivoa straha koji postoji – kazala je ona.

Drugo pitanje, Milivoje Abić koji živi u blizini rudnika

Milivoje Abić se javio za reč i rekao da je bivša vlast dovela Rio Tinto i da je on prvi čovek koji je za medije dao izjavu o tome, te javno postavljao pitanja – šta se dešava?

– Verovali ili ne, niko, niti od opozicije, niti od vlasti, niti od građana nije mi dao podršku. Svi su ćutali – kazao je on.

Ističe da je kod njega došao Zlatko Kokanović i da mu je on tražio da se uključi.

– Ja sam im rekao da ja ne mogu da idem na mitinge i da me to ne interesuje, a Zlatko mi je rekao da sam im najpotrebniji kući, da mogu da pišem i objavljujem – kazao je on.

Ističe da ovo nije pitanje rudnika ni Rio Tinta, već da je ovo pitanje preuzimanja vlasti.

– Zato sam im rekao zašto ne ruše lokalnu vlast. Znao sam da ne mogu da izvedu 10 ljudi, a on mi je odgovorio da ne želi da dođe do smene. Nije mi objasnio zašto – kazao je Abić.

Kaže da su iz Udruženja Jadar posle protesta otišli kod Đilasa, a da su ranije tražili od ljudi iz BIA da ih pritvore, kako bi se opravdali pred narodom.

Prisutni su hteli da prekinu Milivoja da govori, na šta je Vučić reagovao.

– Samo sedite, ako niste u stanju da čujete nekoga čiji vam se stavovi i reči ne dopadaju, slobodno izađite. A ja ću da slušam svakoga od vas iako mi se ništa nije dopalo što ste ovde govorili do sada. Ni ovde nije bilo pitanja gde ste mi pričali o Hitleru i Francuzima i o 1999. godini pa sam vas pustio i ćutao sam – rekao je Vučić i prekinuo pokušaj da se Milivoje zaustavi da priča.

Vučić je zamolio Milivoja da skrati i da postavi pitanje ako ima, na šta je Milivoje odgovorio.

– Zlatko mi je lično priznao da je bio kod Đilasa. Ja imam pitanje za državu. Da li postoji tim stručnjaka koji se razumeju, jer ja kao običan građanin ništa se ne razumem.

Stjepan Mitrović iz Loznice

– Ja dolazim iz rudarske porodice, ja ceo život živim od rudarstva. Bio sam upravnik ovih rudnika. Vama želim kao predsedniku da skrenem jednu pažnju. Nama se ovde oko projekta Jadar dešava zaustavljanje rudarenja u zemlji. Vas molim kao predsednika da zaštite ove ljude da nesmetano rade. Ja nisam izlazio u javnost dok nisam dobio nacrt studija o proceni na uticaj životne sredine. Ja nisam video ništa bolje. Hoćemo li mi kao građani biti odgovrni, hoćemo li biti složni.

Jovan: Iz Rio Tinta duguju mi oko stotinu odgovora

– Stah u kosti ulivaju ljudi iz Rio Tinta, a ostali su stotinu pitanja dužni, tačnije 71. pitanje. Da li će oni biti odgovorni u bućnosti da li će biti odgovornost biti od sad kao do sad. Stalno odlazite sa neodgovorenim pitanja. Ljudima kojima postavimo pitanje smene ne znamo zašto.

Direktor Rio Tinta odgovara:

– Ne bi trebalo da ima ikakve sumnje da sam ja i kompanija odgovorni za svoje postupke. Uveravam vas da ćete dobiti odgovore na vaših tačno 71 pitanje.

– Danas nam svakako neće biti lak i jednostavan dan ovde su ljudi iz Rio Tinta – rekao je Vučić.

– Ja sam ovde u Podrinju video veliki broj zabrinutih radnika, ovde ne govorim o teoretičarima zavere i političkim protivnicima. Govorim o običnim ljudima koji su izuzetno zabrinuti zbog mogućnosi otvaranja rudnika. Ljudi se, pre svega, plaše za svoje vode, za Jadar i Drinu, plaše se za deponiju i kakva će folija da bude, plaše se za uticaj sumporne kiseline, plaše se za mnogo toga… Kod značajnog dela ljudi postoji strah. Naravno da postoje neopravdani strah, ali postoje i opravdani strahovi – rekao je Vučić.

Vučić je rekao sa jedne stane da se čuju ljudi iz Rio Tinta, ali i ljudi koji su protestovali.

– A onda ćemo i mi postaviti pitanja, ako nemate ništa protiv – rekao je Vučić.

Važan razgovor sa građanima

Podestimo, predsednik Vučič koji boravi u Loznici, otkazao je danas sve planirane obaveze i posete domaćinstvima planirane za danas kako bi razgovarao sa građanima.

– Poslednje pripreme za važan razgovor sa građanima. Vidim da je, kako kažu tajkunski mediji, Rio tinto odgovorio na moje i naše primedbe. Biće interesantno. Ljubovija, 15h. Pozivam sve građane Podrinja da prisustvuju i učestvuju u razgovoru – naveo je ranije predsednik Vučić u Instagram objavi.

