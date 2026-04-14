Vučić sutra nastavlja konsultacije: Najavljeni predstavnici Narodne stranke

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće sutra konsultacije sa predstavnicima Narodne stranke, saopšteno je iz Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Sastanak će se održati u Predsedništvu, na Andrićevom vencu, sa početkom u 12.30 časova.

Vučić je konsultacije sa političkim subjektima započeo 3. aprila.

Predsednik je do sada obavio konsultacije sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi – glas iz naroda.

Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke i Udruženih sindikata Srbije Sloga, kao i sa predstavnicima Ruske stranke, Jedinsteve Srbije i stranke Zeleni Srbije.

Predsednik je najavio da će nastaviti razgovore i sa drugim, različitim grupama i istakao da je dijalog nešto što je najvažnije.

Teme konsultacija su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Zajecaronline.com/tanjug

