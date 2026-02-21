Vučić stigao u Klokočevac: Predsednik obilazi crkvu Svetog cara Konstantina i carice Jelene

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Klokočevac kod Majdanpeka, u okviru nastavka posete istoku Srbije i Borskom i Zaječarkom okrugu, gde su ga ispred crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene dočekali vladika timočki Ilarion i starešina crkve sveštenik Ivan, kao i veliki broj meštana koji su mu priredili tradicionalnu dobrodošlicu uz pogaču i so.

Zajedno sa Vučićem u Klikočevcu je predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, kao i predsednik opštine Majdanpek Dragan Popović.

POSETA ZAJEČARSKOM I BORSKOM OKRUGU

Predsednik Vučić juče je otpočeo dvodnevnu posetu Borskom i Zaječarskom okrugu. Vučić je tom prilikom posetio dve porodice u mestima Jasikovo i Gornjane, u selu Rudna Glava obišao je proizvodni pogon kompanije Jumko, dok je u Boru zajedno sa ministrima u Vladi Srbije razgovarao sa građanima.

Posetu je danas nastavio razgovorom sa predsednicima mesnih zajednica opštine Knjaževac i obilaskom postrojenja Eliksir u Prahovu kod Kladova.

Moramo više da ulažemo u puteve

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas u Prahovu da treba još više da se ulaže u izgradnju putne infrastrukture i bezbednost saobraćaja. Vučić je tokom obilaska fabrike Eliksir Prahovo rekao novinarima da nije zadovoljan stanjem bezbednosti u saobraćaju u Srbiji, iako je prošle godine poginulo manje ljudi nego ikada u saobraćajnim nesrećama i da zato mora još više da se razvija infrastruktura i bolje održavaju putevi.

Odgovarajući na pitanje da li je zadovoljan zbog toga što je prošle godine poginulo manje ljudi u saobraćajnim nesrećama nego ikada, Vučić je rekao da nije srećan jer je i dalje veliki broj ljudi poginuo.

“Moramo da vodimo računa o tome da pazimo, da brinemo o drugim ljudima. Moramo i dalje da poštujemo propise i kada za još 20 odsto budemo smanjili broj stradalih u saobraćajnim nesrećama, tada ću moći da kažem da je to negde optimalno i nikada ne možete biti srećni dok vam ljudi stradaju, ali to je život i uvek se dešava”, istakao je Vučić.

Kao primere razvoja infrastrukture u tom kraju naveo je planiranu obilaznicu oko Negotina i brzu saobraćajnicu do Brze Palanke. Naglasio je da sada bez tri sata ne može automobilom da se dođe do Prahova iz Beograda, a da će, kada se završi brza saobraćajnica, put trajati manje od dva sata.

“To nije samo pitanje uštede vremena, već i pitanje sigurnosti puta, lepote puta, mučenja u vožnji ili ne. Pri tome smo mi obnovili put od Kladova do Donjeg Milanovca i Golupca, 61 km do Milanovca i dalje. To ni na šta nije ličilo, to je bilo bukvalno pitanje samo kada će točak da vam ode i kada će auto da vam ode, da li u Dunav ili da se zakucate u tunelski zid”, rekao je Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

