Vučić: Solarnim elektranama obezbeđujemo struju i štedimo 120 miliona evra godišnje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon potpisivanja ugovora sa predstavnicima konzorcijuma kompanija Hyundai Engineering i UGT Renewables o izgradnji solarne elektrane, da je to najbrži i najbolji način da Srbija brzo obezbedi potrebne količine struje i pri tome ostvari značajne uštede od 120 miliona evra godišnje.

On je rekao da sada predstoje razgovori oko načina finansiranja projekta. Istakao je da veruje da uslovi finansiranja mogu da budu dogovoreni do kraja decembra.

Vučić je istakao i da će ta struja pripadati Srbiji.

“Može da ide u Evropu, u Belgiju ili negde, može ako mi dozvolimo. Ovo je struja koja pripada ovoj zemlji, koja pripada građanima ove zemlje. I za nas je od presudnog značaja to što ćemo, samo po jednoj računici, za vreme trajanja projekta od 30 godina, moći da uštedimo, po današnjim cenama, negde oko 3,6 milijardi evra. To je 120 miliona evra godišnje. Mi mislimo da će to biti mnogo više, jer će cena struje drastično da skače“, poručio je Vučić.

Kako je rekao, veruje da će cena struje drastično da skače ne samo kod nas već i u celom svetu, zbog punjača za baterije za električna vozila, zbog veštačke inteligencije i zbog svega drugog.

“Dakle, mi ćemo ogromne uštede da postignemo zbog ovoga što radimo“, poručo je Vučić.

Predsednik je objasnio da će to biti šansa i finansijska injekcija za nešto siromašnija mesta, poput Zaječara, Negotina, Blaca itd.

