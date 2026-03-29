Vučić: „SNS pobedila u svih 10 opština, uspeli smo da odbranimo Srbiju“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije nakon današnjih lokalnih izbora u Srbiji.

– Danas su održani izbori u 10 lokalnih samouprava, kada ja odem mogu da vam govore o silnim nepravilnostima Vučević i Ana, ja ću samo nekoliko reči da kažem. Nadam se da posle ovoga danas i večeras, da će neki ljudi prekinuti hajku na sve koji drugačije misle, jedva smo izbegli ogromno zlo. Maltretirali su ljude, neki novinari su upadali u kol centre, iako je to osnov političkog delovanja u svakoj civilizovanoj zemlji na svetu – rekao je predsednik i dodao:

– Revolucionarne misli neretko zamutne mozak mržnjom i onda ne mogu da razlikuju šta je dobro šta je loše. Nisu laka vremena pred nama.

Rezultati izbora

Aranđelovac na 90% obrađenih biračkih mesta Aleksandar Vučić lista Naša porodica, ima gotovo 53, odnosno 52,96. Studenti za Aranđelovac imaju 44,9 ruska stranka 1,09 srpski liberali 0,6, Koalicija 381 ima 0,42 to je, ima još 4 mesta samo da se obrade, dakle 37 mesta je obrađeno nemoguće da dođe do promene konačnog rezultata.

Bajina Bašta, obrađeno 51 od 52, dakle sve je jasno. 53,49% lista Aleksandar Vučić, 41,35% ujedinjeni za Bajinu Baštu, Milan Stamatović, 1,87%, Socijaldemokratska partija Srbije, 2,2%, Izbori se za Bajinu Baštu 0,45%, nestranački pokret za Bajinu Baštu 0,65%. Ovde ne može ni teoretski da dođe do promene.

Bor, 43/48, 1900 prednost za SNS – 49,22 SNS, 40,3 blokaderi.

– Najneizvesniji izbori su održani u Kuli, čekali ste nas zbog Kule. SNS – 50,52, oni 48 – rekao je Vučić.

Knjaževac SNS – 57,11, blokaderi 8,9 i 32,9 – dve liste.

Kladovo SNS – 71,98, blokaderi 26,69.

Smederevska Palanka SNS – 58 odsto, blokaderi 29,22 odsto.

Lučani 41/43 mesta

SNS 63,70

blokaderi 30

Majdanpek 41/41

SNS 65,64 odsto

Sevojno 4/5

SNS 51,48

blokaderi 44,84

„Uspeli smo da odbranimo Srbiju“

Vučić je potom govorio i o svim pokušajima izazivanja nereda i haosa u Srbiji, kako iznutra, tako i spolja.

– Hvala Srbiji na poverenju, mi smo sinoć dobili omnibus, poslednje istraživanje, po tom želim da vam kažem naša stranka skoro 6 godina stoji najbolje u ovom trenutku, što ste mogli da vidite po veoma teškim izborima po nas. Danas su uradili jednu strašnu stvar pozivali su ljude iz više opština, obraćali im se kao kolege i prijatelji Aleksandra Vučića i govorili da ne glasaju za listu 1 nego listu 2. To je toliko nefer i jadno. Naša demokratija to ne može da toleriše.

– Udarali su nas i iz Zagreba, regiona. U Kuli ste imali više zagrebačkih tablica, nego iz regiona. Za mene su prethodnih 13, 14 meseci bili najteži. Zajedno sa svojim prijateljima borio sam se za ovu našu prelepu zemlju. Onda je neko na najstrašniji način zloupotrebio jednu strašnu tragediju. Uništavajući Srbiju, porodice. Ne postoji stvar koju nisu uradili. Mi smo se polako podizali. Govorili su kako više nikada nećemo preći ni 35, ni 45 posto. A tamo gde nismo sanjali da možemo da pređemo 60, dobili smo 70.

“Toliko ubedljivih pobeda nikada niko nije ostvario”

-Toliko ubedljivih pobeda nikada niko nije ostvario. Hoću da zahvalim svima koji su trpeli teške udarce i mene jer mi nije uvek bilo lako, trudio sam se da čuvam mir i pomognem Milošu u stranci. Trudio sam se da postavim svoja leđa i glavu tamo gde niko ne bi postavio nogu, jer sam znao da je ulog Srbiju. Uspeli smo da odbranimo Srbiju, na nama je sada da pružimo ruku protivnicima. Posebno u Kuli i još nekim opštinama, na dobrim rezultatima, mnogo su truda i energije i novca uložili i želim im mnogo uspeha u budućnosti, da ujedinjeni uradimo velike stvari.

Podsetimo, izbori su održani u Arandelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci.

Zajecaronline/boronline/J.V.