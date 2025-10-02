VUČIĆ SE SASTAO SA RUTEOM U KOPENHAGENU!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, tokom sedmog Samita Evropske političke zajednice u Kopenhagenu.

Vučić je prethodno razgovarao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i sa predsednikom Vlade Republike Portugalije Luisom Montenegrom.

– Vrlo dobar i otvoren razgovor sa Markom Ruteom o svim važnim pitanjima aktuelnog bezbednosnog i geopolitičkog konteksta Evrope i kriznih regiona u kojima i dalje traju sukobi.

Posebno smo razmotrili situaciju na Zapadnom Balkanu i ulogu Srbije u očuvanju stabilnosti i mira u složenim okolnostima u kojima živi srpski narod, posebno na Kosovu i Metohiji, napisao je predsednik na Instagramu.

Vučić je prethodno u izjavi novinarima rekao da ga očekuje važan bilateralni sastanak sa Ruteom i da će razgovarati o različitim stvarima, od Kosova i Metohije, do stanja u regionu i do svih drugih pitanja.

Zajecaronline/Hypetv/alo/N.B.

