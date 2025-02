VUČIĆ PROGOVORIO O ČOVEKU KOJI JE UHAPŠEN ZBOG NAJSTRAŠNIJIH PRETNJI NJEGOVOJ PORODICI “Video sam te slike, on putuje svuda po svetu…”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se dotakao i teme hapšenja do kog je došlo usled stavičnih pretnji njemu i predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić.

– Dobio sam informacije iz policije. On je neki fini, bogat čovek, teško živi u Vučićevoj diktaturi, video sam slike, on je pravosnažno presuđen narkodiler, a putuje svuda po svetu. To je ta gospoda što teško žive u ovoj državi. A da dođu na vlast, mogu samo preko pobede na izborima – rekao je Vućić.

Podsetimo, kako je Alo! ranije pisao čovek koji je uhapšten zbog najstrašnijih pretnji predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću ima debeo policijski dosije.

On je ranije hapšen i osuđivan zbog neovlašćene proizvodnje. Držanje i stavljanja u promet opojnih droga i Ugrožavanje sigurnosti.

Naime, po nalogu Višeg javnog tužilastva Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal. Policija je uhapsila M.T. zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 3.

Između ostalog, M.T. je kako se može videti na fotografijama uputio i jezive pretnje Vučićevoj ćerki Milici da će nju ubiti. Da će mu majku zaklati bratu oči izvaditi…

