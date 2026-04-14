Vučić prisustvuje obeležavanju Dana jedinice Kobre: Predsednik obilazi novi objekat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je danas u kasarnu “Vasa Čarapić”, gde će prisustvovati obeležavanju Dana Odreda vojne policije za specijalne namene “Kobre” i obići novi objekat za smeštaj i obuku pripadnika jedinice.

Vučića su dočekali ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović kao i komandant jedinice Darko Đošić.

Prisutni su i ministri Siniša Mali, Zlatibor Lončar, predsednik SNS Miloš Vučević, direktor policije Dragan Vasiljević, direktor BIA Vladimir Orlić kao i veliki broj pripadnika Vojske Srbije, bivši pripadnici jedinice i veterani.

Kako je ranije rekao predsednik Srbije, objekat ima deset hiljada kvadratnih metara, u šest nivoa i koristiće ga i druge srpske specijalne jedinice.

Kamen temeljac za novi objekat položen je u avgustu 2024, a predsednik Vučić izjavio je tada da će taj elitni odred dobiti novi dom koji će imati najbolje uslove i naglasio da oni to zaslužuju, jer su bespogovorno odani državi.

On je tada rekao da su planirani kapaciteti za smeštaj i rekreaciju, tako da će sve biti na jednom mestu, kao i da će biti urađena kompletna rekonstrukcija starog objekta.

Odred vojne policije specijalne namene Kobre je jedinica neposredno potčinjena načelniku Generalštaba Vojske Srbije, namenjena za bezbednosnu zaštitu određenih lica i objekata od posebne važnosti.

U sastavu Odreda vojne policije Kobre su komanda odreda, komandni vod i čete vojne policije specijalne namene.

Odred vojne policije specijalne namene “Kobre” realizuje zadatke: bezbednosna zaštita određenih lica i objekata, bezbednosna zaštita stranih vojnih delegacija prilikom poseta Ministarstvu odbrane i Generalštabu Vojske Srbije, protivteroristička i protivdiverziona zaštita određenih lica i objekata.

Pripadnici Odreda Vojne policije specijalne namene “Kobre” danas obeležavaju 14. april – Dan jedinice.

Zajecaronline.com/tanjug/

