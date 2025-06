Vučić: Prekršili izbornu tišinu, maltretiraju ljude na ulicama Kosjerića i Zaječara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su blokaderi i opozicija u subotu prekršili izbornu tišinu u Kosjeriću, doveli lidere opozicionih stranaka koji učestvuju na lokalnim izborima i držali ceo dan “Kosjerić u zatočeništvu”, kao i da isto rade i u Zaječaru gde, takođe, maltretiraju ljude.

Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara, u Palati Srbija, kako komentariše kršenje izborne tišine u Kosjeriću i Zaječaru, zbog čega je to dozvoljeno i hoće li biti neke reakcije.

“Sve su kod nas obrnuli naopačke. Zamislite da je neko sinoć radio u Kosjeriću ono što su radili oni, da vam odgovorim na to pitanje. Zamislite tog banditizma. Imati izbornu tišinu koja nastupa u četvrtak u ponoći. Oni vam u subotu, 15 sati posle, dovode sve lidere svih opozicionih stranaka, svi koji učestvuju na izborima i ceo dan drže Kosjerić u zatočeništvu. I maltretiraju sve ljude. Stigli su rokeri odavde, stigli su bajkeri odande, to su oni valjda koji treba da biju nekoga. Pa stigli su i veterani, oni koji treba da biju nekoga. I ceo dan im je glavna vest – tu su se svi oni skupili”, naveo je Vučić.

Zapito je šta su radili tamo, na ulicama Kosjerića i Zaječara.

“Šta rade? Osim što prete ljudima. Kaže, pojavili su se neki koji ne znam šta. Pojavili su se u crnim džipovima ovi iz Zrenjenina, kako se zovu ovi stručnjaci, one lopuže što su radili u državnim firmama, potkradali ih, a nisu ni dolazili na posao. Pufovci ili tako nekako. Eno ih švrćaju ih po Zaječaru. Šta radiš ti po Zaječaru? A šta radite tamo? Pretite ljudima u crnim džipovima. Maltretirate ljude. Mislite da će to da pomogne? Isto to radite i u Kosjeriću, na svakom mestu”, izjavio je predsednik.

Kako je rekao, da je, ne daj Bože, neko drugi tako brutalno kršio zakone kao što su oni kršili, možemo da zamislimo šta bi danas saopštavala Evropska komisija, čuvena Marta Kos i svi ostali.

“Ali sve to na kraju dođe na svoje. Kako god da bude i šta god da bude, boriću se uvek protiv najvećih lažova, boriću se protiv nepravde. Boriću se za pravdu i boriću se za slobodnu Srbiju. I nikada me neće ućutkati ni time što će da pokazuju moju sliku, a u stvari sliku Gustava Petra, posle koje niko neće da kaže: Izvinite. Ni oni koji su tu laž izrekli, ni oni koji su tu laž promovisali. I baš ih briga za sve to”, rekao je predsednik.

Dodao je da će večeras da govori o tome šta se sve zbivalo u Kosjeriću i Zaječaru, da ne bi kršio izbornu tišinu govoreći o tome šta stvarno rade pojedine nevladine organizacije i čime se bave.

Zajecaronline/tanjug

