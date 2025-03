Vučić predstavio VELIKU IDEJU – alimentacioni fond za žene!

Vučić predstavio VELIKU IDEJU – državni alimentacioni fond za žene!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Međunarodni dan žena, 8. mart važan dan da sagledamo šta je to što nije urađeno, a može da se uradi za žene u budućnosti i najavio da će biti osnovan državni alimentacioni fond za žene čiji bivši supružnici ne žele da plaćaju alimentaciju.

“Izlazim sa jednom velikom idejom koja će da dopadne svim ženama i uveren sam u to, a to je alimentacioni fond. Kada mušakarc, bivši supružnik ne želi da plaća alimentaciju ženi, država plaća alimentaciju. Tako su žene i deca uvek sigurni, a mi preuzimamo postupak protiv neogovornih i neozbiljih muškaraca. Verujem da je to izvanredna vest koja daje sigurnost i stabilnost. Ali i pokazuje koliko država želi da brine o ženama i koliko su nam zene važne”, naveo je Vučić u video objavi na Instagram nalogu buducnostsrbijeav.

Predsednik je dodao da su žene najodgovornije i najozbiljnije i da su one te koje čuvaju naše društvo. Brinu o kući, a i donose novac u kuću.

“One rade za sve nas i bolje brinu o srpskom društvu, nego mi muškraci“, rekao je Vučić.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.