Vučić pozvao građane na glasanje: ”Nama je potrebna poštena i odgovorna politika, i to je ono što mi nudimo”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima putem svog Instagram naloga i uputio poziv da 29. marta izađu na lokalne izbore i iskoriste svoje pravo glasa.

Vučić je poručio građanima da odluku o tome kome će dati poverenje donesu prema sopstvenoj savesti, ali i da podrže ozbiljne i odgovorne ljude koji, kako je naglasio, mogu da vode državu stabilno i odgovorno.

„Da veruju delima, da veruju ozbiljnim i odgovornim ljudima, jer bi nas voluntarizam, neozbiljnost i neodgovornost skupo, preskupo koštali“, poručio je predsednik.

On je podsetio da je Srbija već imala priliku da se suoči sa posledicama takve politike posle 2000. godine i naglasio da je zemlji potrebna poštena, ali i odgovorna politika.

Prema njegovim rečima, upravo takvu politiku on i njegov tim nude građanima.

Vučić je istakao da ne želi građanima da obećava nerealne stvari niti da nudi „kule i gradove“, već da otvoreno govori o izazovima sa kojima se država suočava.

„Ja da vam obećavam kule i gradove, med i mleko i da će svuda da cveta cveće – neću“, rekao je predsednik.

On je dodao da će Srbija i u narednom periodu imati brojne probleme, ali da veruje da je moguće rešavati ih zajedničkim radom i odgovornim pristupom.

„Biće još bezbroj problema, ali ćemo ih rešavati zajedno i hvatati se u koštac sa njima“, poručio je Vučić u svom obraćanju građanima.

