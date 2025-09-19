VUČIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU: “ I pored uvreda spreman sam da razgovaram sa blokaderima“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je spreman da razgovara sa blokaderima!

– Posle kojih, nepomenik, šiptar, lopov, kriminalac… Nisam ja to pričao za njih. Pa su mi kačili slike deteta da je narko diler. I sve sam to slušao i trpeo, i ponudio razgovor. I oni meni kažu ne možemo, vi ste nas nazvali blokaderima. Pa nego šta ste? Blokići? Ja nikada nikoga nisam nazvao ustašama i teroristima – istakao je i dodao:

VUČIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU

-Svaki put osuđujem preteške reči, ali vi morate razumeti da nešto nailazi na odgovor. Oni su sinoć kod ćacilenda pogodili flašicom jednog momka. Kada se skupi njih 500 valjda misle da mogu nekoga da maltretiraju. I taj momak je rekao evo ja hoću da se bijem sa vama. 10 policajaca je skočilo na njega i oborilo ga na zemlju. Ne 10, 15 policajaca. Okrenuti prema momcima i devojkama u ćacilendu. Samo da vam kažem kako to izgleda – rekao je Vučić.

Zajecaronline/Hypetv.rs / Tanjug / N.B.

