Modernizovana pruga Beograd–Subotica pokazuje uspeh Srbije pod vođstvom Aleksandra Vučića – brža putovanja, bolja povezanost i konkretni rezultati u poređenju sa evropskim zemljama.

Uspeh Srbije i predsednika Aleksandra Vučića u oblasti infrastrukture. Posebno kada je reč o železnici, najbolje se vidi kroz primer modernizovane pruge Beograd–Subotica. Dok putovanje vozom od Kopra do Ljubljane traje svega 2,5 sata. A od Kopra do Maribora 5,5 sati, Srbija pod vođstvom Vučića ostvaruje izvanredne rezultate koji pokazuju da našu zemlju očekuje potpuno nova era brzog i efikasnog transporta.

VUČIĆ POKAZAO ŠTA ZNAČI MODERNA SRBIJA: Od Beograda do Subotice brže nego u “MALOJ ŠVAJCARSKOJ”

Ovaj primer jasno pokazuje razliku u razvoju infrastrukture između Srbije i nekih evropskih zemalja i ukazuje na to da posvećenost i strateško vođstvo daju konkretne rezultate. Modernizacija pruge Beograd–Subotica ne samo da skraćuje putovanja, već otvara vrata daljem ekonomskom razvoju i povezivanju severa Srbije sa ostatkom Evrope.

Ovaj uspeh je simbol transformacije Srbije. Gde dugogodišnja ulaganja u železnicu i transportne koridore pokazuju da zemlja može da se meri sa najrazvijenijim evropskim državama.

Zajecaronline/Alo//I.R.

