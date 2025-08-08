Vučić otkrio TRI TAČKE na koje će udariti obojena revolucija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su blokaderi usmerili svoje napade na tri ključne tačke.

Vučić je rekao da se na meti blokadera zgubidana nalaze kineske investicije, odnosi sa SAD i Donaldom Trampom, kao i projekat Turski tok.

– Ovo vam kažem da biste shvatili šta je obojena revolucija. Pogledajte koji su i šta je napadnuto i koji se predmeti prave. Jedan predmet koji bi trebalo da sruši sve kineske investicije i saradnju sa Kinom-priča i dodaje:

-Napadaju Generalštab da bi se srušila saradnja sa Donaldom Trampom i SAD. Jasno vam je po čijem nalogu. I ono što će sledeće da napadaju je Turski tok. To je saradnja sa Rusijom. To će biti te tri tačke napada, samo da ne sme sa drugim da se sarađuje i da se zna ko treba da bude gazda u Srbiji, samo ne niko iz Srbije. – rekao je Vučić.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.B.

