Vučić otkrio kako se pripremala antisrpska rezolucija o Srebrenici

Aleksandar Vučić izjavio je da je odluka o diplomatskoj borbi protiv rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN bila izuzetno teška.

Predsednik Srbije kaže da je država pokazala kako se jedna mala slobodarska zemlja štiti i brani svoje pravo na postojanje.

– Pokazali smo zube, borili se, sačuvali obraz, ne samo Srbije, već i srpskog naroda – rekao je Vučić u intervjuu Centru za društvenu stabilnost (CZDS), povodom dokumentarnog filma “Anatomija obmane – Srebrenica”, emitovanom na TV Prva.

On je na pitanje kako je izgledala diplomatska borba protiv donošenja rezolucije, objasnio da je Srbija iz nekoliko obaveštajnih izvora saznala da se sprema donošenje te rezolucije.

– Pitao sam na jednom sastanku predstavnika Kvinte da li se to dešava. I onda je nemačka ambasadorka rekla da se već više meseci, sedam ili osam meseci, to priprema. Ja sam se osmehnuo i rekao, ‘pa kako je moguće’, jer to uvek mora da bude inkluzivno, uvek morate da radite sa ljudima prvo iz te zemlje, zatim morate da radite sa ljudima iz regiona – nemoguće je da mi nismo pitani ništa – rekao je Vučić.

On je naglasio da je Srbija povodom toga donela odluku koja nije bila laka – da ide i da pokuša da brani svoj narod, znajući da će biti prokazana i napadana na svakom mestu.

– Da budem iskren, to je bila najteža odluka, jer niko drugi, ko god je bio na vlasti, nikada takvu odluku ne bi doneo. I ko god vam kaže drugačije, taj vas laže i obmanjuje. Uvek bi se oni dodvoravali njima – rekao je Vučić.

Dodao je da je u pitanju užasno teška tema, koja je po sebi “jezivo problematična bilo šta da radite”.

– Kako god da se suprotstavljate takvoj rezoluciji, vi ste viđeni kao neko ko ne priznaje težak zločin, koliko god vi objašnjavali da to nije istina. Užasna je tema – rekao je Vučić.

Naveo je da je Srbija donela odluku da se bori i ocenio da je ta borba bila “gotovo neverovatna”.

– To ljudi uvek potcenjuju. To je bilo vreme izbora i svega drugog. Mnogi ljudi su se bavili nekim drugim stvarima. Malo ko je želeo da se koncentriše na to. Ali tim od trideset ili četrdeset ljudi je zaista živeo za to. I danonoćno radio na tome – rekao je Vučić.

Srbija se suprostavila

Naveo je i da se Srbija suprotstavila postavljajući tri osnovna pitanja – zašto se rezolucija donosi u tom trenutku, ko je podnosi i šta se očekuje da rezolucija donese – pomirenje ili nove sukobe i trvenje u regionu.

Vučić o rezoluciji

– Bilo je tu razočaranja, bilo je tu mnogo i divnih vesti i mnogo obnovljenih prijateljstava. Na kraju rezultat je takav, da 109 zemalja nije glasalo za ili, da budem precizniji, tačnije 108, iako s tim brojem na kraju ne baratamo, jer nemamo dokaz da bi Avganistan podržao rezoluciju, ali je za očekivati da bi podržao rezoluciju, da su mogli da glasaju, a Venecuela, koja nije imala pravo glasa, svakako bi bila protiv. Tako da, 109 zemalja o toj temi dobiti da ne glasaju za, od toga da imate veći broj ljudi iz Organizacije islamske konferencije koji je bio ili protiv, ili uzdržan, a ne za – rekao je on.

To je, kako je ocenio, bio neverovatan uspeh.

– To pokazuje da su ljudi razumeli da je reč o geopolitičkom pitanju. I da je reč o osveti nekih moćnih zemalja, prema jednom malom narodu, slobodarskom, slobodoljubivom. Ali smo pokazali zube, borili se, sačuvali obraz, ne samo Srbije, već i srpskog naroda. A za njih je to bio, šta god ko govorio, i oni to znaju između sebe, pravi politički fijasko. Jesu li oni izglasali? Jesu. Ali je to u stvarnosti, u realnom životu. Bio za njih pravi politički fijasko. I ja sam i dalje zahvalan ogromnom broju ljudi koji su stvarno izuzetno energiju uložili, borili se. I zahvalan javnosti u Srbiji koja je razumela koliko je to bila važna tema u tom trenutku – rekao je Vučić.

