Vučić otkrio istinu o blokaderima

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je onima koji protestuju i blokiraju ulice teško da emocionalno prebole da je odsviran kraj tome.

„Oni su već videli da su oni heroji novog doba. Mnogi su se postavili u fotelje, već počeli da prave svoje kombinacije. Teško im je da razumeju da se nije dogodilo, da je opet propalo, da im je još jedan Vaskrs propao. Jer svake godine kažu ‘Vučić će do Vaskrsa’, a kada prođe Vaskrs, onda do Nove godine. I tako svaki put“, rekao je Vučić za medije.

Istakao je da će Srbija da bira, ali da će uvek da izabere ljude koji rade i grade.

„Ja im preporučujem da budu deo, ne moraju tog tima, mogu da budu i suprostavljenog tima, ali tima koji će da radi i gradi, a ne da ruše. Tada će da imaju neku šansu. Do tada Srbija neće da stane i u Srbiji će da pobeđuju rodoljubi koji čuvaju državu, koji hoće da grade, da obezbede veće plate i penzije i koji će da poštuju ljude“, naveo je predsednik.

Upitao je šta je smisao izbacivanja kontejnera sa smećem na ulicu. Kao što je jutros bilo u Beogradu i šta se time dobija.

„Šta ste time dobili? Šta ste u stvari uradili, osim što ste pokazali građanima da ne zaslužujete njihovo poverenje. Hvala im na tome, mi ćemo nastaviti da radimo“, rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje da li razmišlja o izborima, rekao je da uvek o tome razmišlja.

„Uvek, svakoga dana ja razmišljam o izborima. Ne prođe pet-šest sati da ja o izborima ne razmišljam. Ja sam zoonpolitikon, ja živim za to 24 sata. Ali morate da znate da postoji nešto što je mnogo preče od izbora, a to je vaša zemlja, to je vaša Srbija. Prvo, kako i šta da uradimo za Srbiju, a onda kako da pobedimo. Pobediće Srbija, a i pobediće oni koji rade i oni koji uspešno grade našu zemlju“, istakao je predsednik Vučić.

Zajecaronline.com V.M./Alo.rs