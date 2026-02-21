Vučić otkrio: “Dunav će nam doneti mnogo novca u budućnosti, ulagaćemo u turizam”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država ulagati u sve što je turizam u istočnoj Srbiji i da veruje da će Dunav u budućnosti donositi mnogo novca državi.

“Sve što su turistički projekti u Kladovu, bićemo spremni da dodatno pomognemo, zato što mislimo da će nam Dunav donositi mnogo novca kao državi u budućnosti. Govorimo o svim opštinama, od Smedereva do Kladova posebno, ali mogu da kažem i od Apatina do Novog Sada, Novog Sada do Beograda i Beograda do Smedereva, ali posebno ovo odakle imamo sve ove tvrđave prelepe, od Smederevske, Ramske, Golubačke do Fetislama, tako da verujem da ćemo to umeti da iskoristimo”, rekao je Vučić u razgovoru sa građanima u Centru za kulturu Kladova.

Rekao je da je danas bio mnogo srećan dok je obilazio fabrike u Prahovu.

“One će da rastu, gradimo luku u Prahovu, 600 metara. Tu će da bude mnogo posla, mnogo uspeha i to će dodatno da pomogne celom okruženju. Ne samo negotinskoj opštini, blizu je i Brza Palanka i pomoći će na svaki način. Dolaziće i drugi investitori posle toga i verujem da će ceo kraj u značajnoj meri to da podigne”, rekao je Vučić.

Dodao je da će u Donjem Milanovcu raditi rekonstrukciju, povećavanje i doterivanje gradske plaže.

Nenad Lugović iz Kladova pitao je predsednika kada će biti zamenjene dotrajale vodovodne cevi, pošto su u pitanju azbesne cevi stare više od 50 godina, na šta mu je Vučić rekao da je to veliki problem.

“100 km azbestnih cevi je samo ovde u Kladovi, one moraju da budu zamenjene. Ukupno na nivou Srbije imamo 10.500 km azbestnih cevi i još 9.000 km nedostajućih cevi, dakle bez vodovodne mreže. Gubici na mrežama su nam ogromni, recimo Užicu to je katastrofa. Imamo mesta gde su te stvari bukvalno nemoguće, gde je neizdrživo i gde sve moramo da radimo veoma brzo, hitno”, naveo je Vučić.

Dodao je da je rešavanje pitanja vode u Majdanpeku potrebno 30 miliona evra, a da će ta cifra u Kladovu ići verovatno i više od 50 miliona.

“To stavljamo sve u plan 2030 i prvi put će da bude u takvom planu. I kada to rešimo, ostaje nam onda kanalizacija da svuda rešimo i onda smo sve osnovne infrastrukturne probleme rešili. Neće to ići ni lako ni brzo da budem sasvim otvoren, ali to moramo da uradimo. I postaraćemo se da uradimo što je moguće više”, rekao je Vučić.

Dodao je da su procene da je potrebno pet, a da on veruje da je potrebno sedam milijajardi evra da bi se rešilo pitanje vodovoda u Srbiji.

“I to ne u 100 odsto, već u 85-90 odsto slučajeva. Ogroman novac je potreban. I po 60 godina nije ulagano ništa. Nije u vodovodnoj mreži, kanalizacija gotovo nigde nema. Da ne pričamo deponijama, uređenim gotovo nigde ali dobro zato smo tu da rešavamo“, naglasio je Vučić.

Istakao je da je njegova ideja i da se time hvali da, kako je rekao, nikada ne bismo imali toliko puteva i brzih saobraćajnica na istoku i prema istoku Srbije da nije on na tome insistirao.

“Uvek su svi nekako zaboravljali istok Srbije. Za pet godina ili šest imaćete ovde, što se vas tiče, najvažniji deo Brza Palanka, Golubac, Gradište, Požarevac, Beograd. Imaćete Karađorđe koji će da ide od Despotovca do Bora i naravno preko auto-puta do Beograda”, naveo je Vučić.

Dodao je da u budućnosti od Paraćina planiraju da urade kompletno brzu saobraćajnicu ali da će poslednje što će uraditi put Paraćin Zaječar-Negotin, dužine 126 km.

“To znači i Bor, jer imate skretanje ovde oko Šarbanovca i najbrže moguće stižete do Beograda, a Bor će imati bliži put preko Despotovca direktno da ne mora da se spušta dole prema Selištu. Tako da time ceo istok Srbije smo bukvalno pokrili i braničevski okrug i pomoravski okrug dobrim delom i Timočki, odnosno Zaječarski i Borski okrug. I to su stvari koje više niko ne može ni da zaustavi”, naglasio je Vučić.

Jednog meštanina sela Rtkovo zanimalo je kada će biti gotov put od Vrbice do Rtkova i od Rtkovo do Korbova, a Vučić je odgovorio da odmah kreću da rade.

“Krećemo odmah da radimo. Mart, mesec, odmah krećemo da radimo i to radimo i rešavamo da ne brinete. I sramota me što ste toliko čekali, ali sve jedno, to je naša krivica, ali dobro je bilo kada uradimo“, rekao je Vučić.

Dodao je da će kada bude gotova brza saobraćajnica Brza Palanka-Beograd, do Beograda moći da se dođe za sat i 45 minuta.

