VUČIĆ OBIŠAO RADNIKE NA DEONICI AUTOPUTA KA POŽAREVCU: Celu brzu saobraćajnicu od autoputa do Golupca završićemo najkasnije u decembru sledeće godine (VIDEO)

VUČIĆ OBIŠAO RADNIKE NA DEONICI AUTOPUTA KA POŽAREVCU Aleksandar Vučić obradovao radnike na autoputu ka Požarevcu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras, tokom posete radnicima na deonici od auto-puta ka Požarevcu, da će deonica od Velikog Gradišta do Golupca biti otvorena do kraja godine.

– Sendvičima i jabukama obradovali smo radnike na deonici od autoputa ka Požarevcu. Deonicu od 21km, kao i 13km od Velikog Gradišta do Golupca otvaramo do kraja godine. Celu brzu saobraćajnicu od autoputa do Golupca završićemo najkasnije u decembru sledeće godine. Srbija radi, Srbija se gradi!

P.S. Mi sendvičari pomažemo koliko možemo, napisao je predsednik Vučić na Instagramu uz snimak: View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić biće domaćin predsedniku Republike Ekvatorijalne Gvineje Teodoru Obijangu Ngemi Mbasogu koji će, kako je najavljeno, boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji od danas do 27. novembra. Prema programu posete, u utorak u 10.30 časova održaće se ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija, saopštila je Služba za saradnju sa medijima Predsednika Republike. U 10.45 časova održaće se sastanak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Ekvatorijalne Gvineje Teodora Obijanga Ngeme Mbasoga. Za 12.00 sati predviđene su izjave za medije predsednika Vučića i Mbasoga.

