Vučić o rastu plata i penzija: To je naša obaveza
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da je država ranije morala da bude “nefer” prema penzionerima kako bi stabilizovala ekonomiju, ali da se sada taj dug vraća kroz najveća povećanja penzija do sada.
Naveo je da su penzije lekara i drugih stručnjaka danas višestruko veće nego pre 2012. godine i istakao da je to rezultat jače ekonomije i državne politike koja želi da zadrži i vrati stručni kadar.
– Nismo bili fer prema penzionerima pre 3, 4, 5 godina, dok smo podizali ekonomiju, sada im vraćamo, sada je povećanje penzija 12, 2 odsto. Lekarima smo podizali plate tokom korone, a i zato što želimo da ih vratimo u Srbiju – rekao je Vučić.
– Penzija lekara pre 2012, 2013, 2014. godine, svejedno, bila je 56.000 dinara. Penzija lekara specijaliste je danas oko 156.000. Posebno smo povećavali plate lekarima zbog korone, zbog teških uslova, ali i zbog želje da vratimo veliki broj lekara iz inostranstva. To je naša obaveza – naglasio je predsednik.
– A sada ljudima želim da kažem jednu važnu stvar, neka oni rade na mojim “snajperima”, “topovima”, “tenkovima” i svemu ostalom. Neka provode vreme razmišljajući kako da mi “ubiju psihu”. To samo pokazuje koliko me ne poznaju i ne razumeju, i koliko mi time daju snage da se borim još jače – zaključio je Vučić.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
KAFANSKA NOĆ U SKOPLJU!
Arena „Jane Sandanski“ u Skoplju 20. decembra 2025. godine biće mesto prave muzičke čarolije, emocija i nezaboravne atmosfere! Publiku očekuje „Kafanska noć„, spektakl koji će okupiti najveće legende narodne i zabavne muzike Acu Lukasa, Miroslava Ilića i Miru Škorić.
Očekuje se prava kafanska emocija, spoj vrhunskih izvođača, energije i publike koja zna da uživa u dobroj muzici.
Ne propustite noć za pamćenje „Kafansku noć“ 20. decembra u areni „Jane Sandanski“ u Skoplju!
ULAZNIĆE MOŽETE KUPITI KLIKOM NA OVAJ LINK!
Dodaj komentar