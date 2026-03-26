Vučić o cenama goriva: “Čekam sutrašnji dan, ali verujem da će biti onako kako sam rekao”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da čeka sutrašnji dan kada treba da se objave nove cene goriva i da očekuje da će promena biti minimalna ili da će cene ostati iste, ali da to neće biti lako za državu da uradi.

“Čekam sutrašnji dan, ali verujem da će biti onako kako sam rekao. Da li će ići jedan derivat plus jedan, drugi minus jedan ili će da bude sve isto, to ćemo da vidimo, ali neće biti drugačije, dakle suštinski isto za narednih sedam dana”, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara tokom obilaska radova na putu Kula – Lipar da li ima informacije kakve će sutra biti nove cene goriva.

Kaže da je neverovatno što su neki ljudi očekivali kako će brzo da završe stvari koju je nemoguće uraditi brzo.

“I koliko tu ima, da ne kažem, neodgovornog već nedovoljno odgovornog pristupa svemu. Ceo svet posebno Evropa, oseća i tek će osećati posledice. To se vama čini kad dostigne određeni nivo. Sve što duže traje, to su za nas sve veći problemi”, rekao je Vučić.

On je dodao da je za svako zanavljanje rezervi državi potrebno mnogo više para.

“Sve rezerve koje hoćemo da zanovimo, potrebno nam je mnogo više para. Ali, valja ćemo izdržati to sve, valja ćemo uspeti. PDV u prva tri meseca je bio dobar, odličan. Samo nam je ovo falilo. Bog čoveku da ono koliko tereta koliko može da nosi. Tako da, nadam se da ćemo to uspeti”, istakao je Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/ N.B.

