VUČIĆ O ALIMENTACIONOM FONDU: Lično sam učestvovao u pisanju zakona, ako neko ne želi da izdržava dete onda je na državi da pomogne

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na alimentacioni fond.

Kaže da je lično učestvovao u pisanju zakona o alimentacijonom fondu.

– Očekujem da će se u 7 dana sledećih ovaj predlog zakona usvojiti. To je pre svega zbog naše dece, dete je izvršni poverilac, a majke dobijaju najviše. Ako je neko neodgovoran da neko ne želi da izdržava dete, onda je na državi pomogne. To je ogromno olakšanje za majke, a najviše dobijaju deca – kaže Vučić.

– Video sam koliko se više para troši na to. Mi smo defakto finansirali dokumente kroz budžetske studente, zašto bi to davali onima koji ne žele da rade i uče. Kada imamo ljude koji stvarno rade, imamo mnogo dobrih privatnih fakulteta, koji žele da rade. Kod nas su svojine izjednačene. Naše je da pokušam oda nparvimo ono što je najbolje za državu – dodao je on.

Zaječaronline/E.B.

