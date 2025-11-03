Vučić najavio obraćanje o povećanju plata od 1. januara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom večerašnjeg gostovanja u jednoj emisiji.

Predsednik se oglasio na svom Instagram profilu

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

– Posle gotovo godinu dana, biću gost Milomira Marića u Ćirilici. Večeras ću govoriti o povećanju plata od 1. januara, ali i o drugim važnim pitanjima za građane Srbije – naveo je predsednik Vučić.

Zajecaronline/Alo/N.B.

