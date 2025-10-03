VUČIĆ ISPUNIO ŽELJU DEKI VUKOSAVU IZ ZAJEČARA KOJI IMA 106 GODINA! On je najstariji putnik u brzom vozu za Suboticu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao je Vukosavu Đorđeviću koji ima 106 godina kada ga je posetio da će se sa njim voziti brzim vozom za Suboticu.

Upravo to obećanje je i ispunio, pa je deda Vukosav stigao na stanicu odakle je danas krenuo „Soko.

– Kad sam doživeo tolike godine i sad da vidim kako to izgleda. Začudilo me kako se to sada vozim u vozu na sprat – kaže Vukosav.

Podsetimo, Vukosav ima 106 godina i živi u Zaječaru, a prilikom posete Vučića rekao je da je u penziji od 1977. godine.

– Uf, kako bih ja voleo tu novinu da vidim – kazao je Vukosav za medije.

