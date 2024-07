Vučević: Projekat “Jadar” vraćen u početnu fazu, nećemo dozvoliti nasilje

Projekat “Jadar” vraćen u početnu fazu

Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da se projekat “Jadar”, nakon što je Vlada usvojila odluku Ustavnog suda o vraćanju prostornog plana posebne namene za taj projekat, nalazi u početnoj fazi i da sama odluka ne govori o tome da će rudarenja biti.

Vučević je za Tanjug istakao da prostorni plan posebne namene ne prejudicira donošenje rudarskih, građevinskih dozvola, niti ekoloških dozvola.

On dodaje da studija Rio Tinta o zaštiti životne sredine nije dovoljna. Procenu će uraditi i Ministarstvo za zaštitu životne sredine.

Premijer naglašava da Vlada Srbije nije zastupnik interesa nijedne privatne kompanije, niti druge države.

“Mene interesuje samo šta je to što Srbija dobija, šta su ekonomske i političke prednosti za građane Srbije. To znači da me interesuje briga o zdravlju ljudi, zaštita životne sredine, očuvanju naših potoka, reka, livada, šuma, vazduha i vode”, poručio je Vučević.

Kako kaže, država neće pristajati na minimum, već će tražiti maksimum zaštite životne sredine.

“I onda da pričamo i o onome što su definisali kao vrednosni lanac, da pričamo o ekonomiji, da vidimo šta to donosi za privredu Srbije. Znači, nije pitanje sirovine, nego je pitanje da li dolaze fabrike i kakve fabrike”, kazao je premijer.

Kako kaže, to je šansa za nova radna mesta ne samo za Loznicu i Krupanj, već za celu Zapadnu Srbiju.

“To dovodi do većih prihoda za budžet države, to dovodi do većih prihoda lokalnih samouprava. To znači da će biti veće plate, penzije, da će biti više para da se investira u puteve, u kulturu, u socijalno stanovanje”, istakao je on.

Predsednik Vlade naglašava da litijum, kao kritični mineral, predstavlja geopolitičku prednost naše zemlje, koju treba iskoristiti.

Nećemo dozvoliti nasilje

Vučević je izjavio da Vlada neće dozvoliti nasilje koje, kako navodi, najavljuje deo opozicije nakon donošenja Uredbe kojom se projekat “Jadar” vraća u na stanje pre 2022. godine.

Prema njegovim rečima, svako sme da iznese svoje mišljenje, ali ne sme da se vrši nasilje.

“Nema 5. oktobra, nema 6. oktobra, Srbija je danas daleko bolja, ozbiljnija, organizovanija i snažnija država. Manite se gluposti, borite se za vašu politiku u koju verujete, ako verujete, ali nemojte pretiti bilo kome”, rekao je Vučević.

On je ocenio da razgovori o iskopavanju litijuma mogu da se vode sa ozbiljnim i odgovornim ljudima, pre svega sa strukom, a dodao je da je opozicija ta koja je objavila slike sudija Ustavnog suda, nakon što je doneo odluku kojom je vladinu uredbu o stopiranju projekta Jadar proglasio neustavnom.

“Skandal, gde to ima? A pričate o demokratiji? Vi pričate da se borite za demokratsko društvo. Ne, vi ste i nasilnici koji najavljuju i sprovode nasilje. Isključivo zarad sticanja političkih ciljeva”, naveo je Vučević.

On je naveo da Srbija ima prednost jer ima “nešto što je potrebno celoj Evropi”.

“Hajde da znamo to da upotrebimo na pravi način. A da Srbija bude bolja kuća za svoje stanovnike, da građani budu zadvoljni, da ljudi imaju veće plate i penzije, da ljudi bolje žive, da imamo bolje puteve i da čuvamo naše prirodne resurse, da čuvamo naše i šume i gore i potoke i reke i jezera i vazduha”, naveo je Vučević.

On je rekao da nećemo da dopustimo da nas neko ubedi da ne treba da se razvijamo.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.