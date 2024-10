Vučević Potencijalna rekonstrukcija vlade na proleće!

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da će se pitanje eventualne rekonstrukcije njegovog kabineta razmatrati na proleće, kao i da se o tome konsultovao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Vučević je, nakon zajedničke sednice Vlade Srbije i Vlade AP Vojvodine, na novinarsko pitanje o tome hoće li biti rekonstrukcije vlade i da li je predsednik Srbije Aleksandar Vučić podržao tu ideju, kao i da li su ministri ozbiljno shvatili njegovu nameru, rekao da ništa ne govori napamet.

“Više puta sam o tome pričao sa predsednikom koji mi je dao mandat za sastav vlade. Ovo nije mesto gde ćemo da pričamo o rekonstrukciji“, rekao je Vučević.

On je dodao da je logično da se rekonstrukcijom vlade bavi na proleće, kada se ujedno i obeležava godinu dana od njenog formiranja. Osim ako neko, kako je rekao, “ne napravi faul”.

“Bio to premijer ili bilo ko od ministara. Najviše volim one što ne veruju da može doći do rekonstrukcije. U političkoj istoriji Srbije ima dosta onih koji nisu verovali da mogu da budu zamenjeni“, zaljučio je Vučević.

Podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da bi rekonstrukcija vlade mogla da bude sprovedena između marta i juna iduće godine i naglasio da će premijer Miloš Vučević imati njegovu punu podršku.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.