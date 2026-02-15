Izdvajamo Politika Vesti

Vučević položio venac na Spomeniku neznanom junaku na Avali

15.02.2026.
FOTO TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE/ bg

Vučević položio venac!

Izaslanik predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, savetnik predsednika Miloš Vučević, u pratnji ministra odbrane Bratislava Gašića. Kao i načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, položio je danas venac na Spomenik neznanom junaku na Avali povodom Sretenja – Dana državnosti Srbije.

Posle ceremonije polaganja venca, uz počasni stroj Garde i intoniranje državne himne, savetnik predsednika Vučević upisao se u spomen-knjigu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

“U ime predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i zahvalne otadžbine, poklanjam se moštima neznanog junaka, povodom Dana državnosti 2026. godine Gospodnje. Neka venac koji polažem u ime šefa države na ovom svetom mestu, bude znamenje slave i zahvalnosti srpskog roda, koje sa večnošću venčava junaka koji ovde počiva i sve njegove saborce koji leže u grobovima znanim i neznanim, od Kalemegdana do Kajmakčalana, od srpskih ustanaka do srpskih oslobodilačkih ratova.

FOTO TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE/ bg

“Slava junacima svete odbrane! Čast lučonošama slobode! Mir dušama njihovim. Da nas Gospod učini dostojnim žrtve predaka kroz dva veka borbe za slobodu i nezavisnost srpske države, koja je počela na Sretenje 1804. godine”, napisao je Vučević.

Dan državnosti Republike Srbije – Sretenje obeležava se 15. februara u spomen na podizanje Prvog srpskog ustanka 1804. godine i donošenje Sretenjskog ustava 1835. godine.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

