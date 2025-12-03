Vremenska prognoza za Zaječar: Sutra oblačno i suvo, sa slabim jugoistočnim vetrom

U Srbiji će u četvrtak, 4. decembra tokom dana biti umereno do potpuno oblačno, na severu, zapadu i jugozapadu, a uveče ponegde i u ostalim krajevima sa slabom kišom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno i jak, istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunalju sa udarima olujne jačine, a temperature će se kreteti u rasponu od dva do 12 stepeni.

Sutra u Zaječaru oblačno i suvo. Duvaće slab, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 5° C, maksimalna dnevna 6° C.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B.

