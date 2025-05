VREMENSKA PROGNOZA ZA NAREDNE DANE: Od ponedeljka sledi nevreme koje nosi sve pred sobom, U OVIM DELOVIMA SE OČEKUJE I SNEG

Danas će, kako navodi RHMZ, ali i meteorolog Ivan Ristić biti poslednji dan sa letnjim temperaturama u našoj zemlji!

Prema vremenskoj prognozi koju je objavio RHMZ duvaće slab i umeren, na severu kratkotrajno i jak, zapadni i jugozapadni vetar.I u Beogradu će danas biti malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dužim posle podne, i toplo. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni.

Najniža temperatura u Beogradu biće od 12 do 17, a najviša oko 28 stepeni.

Ristić: Stiže loše vreme

Meteorolog Ivan Ristić na objavio je da nas od sledeće nedelje očekuje loše vreme.

– Uživajte u lepom vremenu do kraja nedelje i letnjim popodnevnim temperaturama jer sledeće nedelje počinje ponovo svežiji, promenljiv i kišni period. Nikako da zatvorimo ta “bečka vrata” – navodi on.

Ristić je takođe objavio i mape sa padavinama na Balkanu i Srbiji:

Dodao je da se na planinama očekuju dosta niske temperature, naglasivši da se na Kopaoniku prognozira da će živa u termometru pasti na 10 stepeni, ali da za sada nema najave iznenadnog snega.

Na pitanje da li će možda doći do poplava, naveo je da se za sada vidi nalet kiše i oluje praćene grmljavinom, koje bi prouzrokovale 20 do 30 mm kiše, odnosno bujične poplave po gradovima.

– Treba nam neki jak ciklon da bi došlo do izlivanja reka. Dakle, ako čujete u prognozi, na primer, ciklon iz Jadranskog mora, još ako dobije ime, to onda znači da ima velike šanse da bude i poplava – rekao je on i dodao da je maj najkišovitiji mesec.

Istakao je da se cikloni i obilne padavine mogu predvideti pet do sedam dana ranije i ocenio da bi to moglo da se desi u drugoj dekadi maja.

RHMZ: Promenjivo i nestabilno do sledeće nedelje

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje (11. maja), biće promenljivo oblačno, malo svežije i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim u prvoj polovini sedmice.

Najnestabilnije vreme se očekuje u ponedeljak, 5. maja, posle podne i uveče na severu, zapadu i u delu centralne Srbije, a u utorak u ostalim krajevima, kada su lokalno moguće obilnije padavine, kratkotrajna pojava grada i jak vetar u zoni najjačih pljuskova. Od petka, 9. maja, padavine će biti retka i izolovana pojava – navode meteorolozi RHMZ.

VREMENSKA PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Zbog promene vremena RHMZ je izdao upozorenja, i upalio meteoalarme za skoro celu Srbiju. Tako je narandžasti meteoalarm na snazi u Vojvodini i u zapadnim delovima Srbije gde se upozorava na kišu i grmljavinu.

U Šumadiji, Pomoravlju, jugoistočnim i jugozapadnim delovima zemlje na snazi će biti žuto upozorenje meteoalarma takođe na kišu i grmljavinu.

RHMZ UPALIO ALARME: Od ponedeljka sledi nevreme koje nosi sve pred sobom, U OVIM DELOVIMA SE OČEKUJE I SNEG!

Podsetim, žuti meteoalarm znači da vreme može biti opasno (potencijalno).

– Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike – navodi RHMZ.

Kada je u pitanju narandžasti meteoalarm RHMZ navodi da je tada vreme opasno.

– Prognozirane su opasne vremenske pojave. A takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe – pojašnjeno je.

Zajecar online / N.Š.

