Vreme u Zaječaru sutra: Umereno oblačno prepodne, sunčano popodne

U Srbiji će u utorak u većini mesta biti pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabim padavinama – slabom ili sipećom kišom u nizijama i sa slabim snegom u brdsko-planinskim predelima.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), kraći sunčani intervali mogući su pre podne u Vojvodini, a posle podne na jugu i jugoistoku Srbije.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, severnih pravaca, a najniža temperatura kretaće se od 2 do 6 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 7 stepeni na severozapadu Srbije do 13 stepeni u Timočkoj Krajini.

Sutra u Zaječaru prepodne umereno oblačno, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab, vetar. Minimalna temperatura 1° C, maksimalna dnevna 11° C.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 7. aprila, u sredu će na severu Srbije i u Timočkoj Krajini biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima oblačno, tek ponegde sa slabim padavinama, a jače naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom, očekuje se uveče na jugu zemlje.

Ova padavinska zona će se u četvrtak proširiti na sve krajeve južnije od Save i Dunava uslovljavajući od 15 do 35 mm padavina za 24 h, dok će u Vojvodini količina kiše biti znatno manja, a ponegde će i u potpunosti izostati.

Zajecaronline.com/Tanjug/weather2umbrella/

