Vreme – U Zaječaru promenljivo, od sunca do pljuskova

Vreme – Na severu promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima, u ostalim krajevima ujutro i pre podne pretežno oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Krajem dana iznad većeg dela prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti, osim na jugu i jugoistoku gde će kiša padati i tokom večeri i noći ka sredi. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i Podunavlju povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša od 17 do 22 stepena. Uveče na severu Vojvodine lokalna pojava kratkotrajnih pljuskova.

U Zaječaru promenljivo vreme. Ujutru oblačno, tokom prepodneva razvezdravanje i kratki sunčani periodi. Posle podne ponovo naoblačenje, a uveče moguća i kiša. Minimalna temperatura 10 stepeni, maksimalna do 20. Vetar slab i umeren, do 13 km/h.

RHMZ – KIŠA NA ZAPADU, JUGU I JUGOISTOKU SRBIJE

Danas i sutra (14 – 15.05.) na zapadu, jugu i jugoistoku, kao i ponegde u centralnim delovima zemlje, padaće kiša, a u oblasti lokalnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se količina i od 10 do 20 mm padavina, lokalno i više.

Od srede (15.05.) u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju pojačavanje jugoistočnog vetra (košave), koja će duvati sve do nedelje, a najjači udari vetra očekuju se u četvrtak i petak (16. i 17.05.) kada će na jugu Banata prelaziti 24 m/s, a na području Beograda povremeno dostizati od 15 do 17 m/s (odnosno od 55 do 60 km/h).

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike mogu imati relativno nepovolјan uticaj na hronične bolesnike. Izvestan oprez se savetuje osobama sa bronhijalnom astmom i psihičkim tegobama. Kod meteoropata najizraženiji mogu biti pojačana nervoza, bolovi u kostima i glavobolјa. U saobraćaju je potrebna dodatna opreznost.

ZaječarOnline/O.B.