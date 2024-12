Vreme – I danas hladno, uveče naoblačenje sa kišom

Vreme – Na jugu i istoku Srbije ujutro i pre podne oblačno, u nižim predelima sa mešovitim padavinama (kišom i snegom), a u brdsko-planinskim oblastima sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. U ostalim krajevima suvo. Posle podne razvedravanje. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 4, a najviša od 5 do 9 stepeni.

U Zaječaru posle hladne noći ujutru temperatura i dalje malo ispod nule, sredinom dana malo do umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, sa maksimalnom temperaturom do 7 stepeni. Posle podne na zapadu i jugu, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom.

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije kiša i sneg, a usled niskih temperatura kiša će se lokalno lediti pri tlu.

Od ponedeljka takođe prave jesenje vremenske prilike tmurno i kišovito, sa temperaturom od 0 do 7 stepeni.

VREME NAREDNIH DANA

U ponedelјak (09.12.) slablјenje vetra uz prestanak padavina ujutru u centralnoj i zapadnoj Srbiji, a do sredine dana i u Vojvodini.

Slabe padavine mestimično se očekuju i u utorak i sredu (10 – 11.12.). U četvrtak i petak (12 – 13.12.) uslediće delimično razvedravanje.

Minimalne temperature od -2 do 4 °S, a maksimalne od 5 do 9 °C. Na jugu i jugoistoku Srbije početkom sledeće sedmice i do 12 °C.

Bez bitnije promene i u nastavku druge dekade decembra – povremena naoblačenja koja će u nižim predelima uslovlјavati kišu, a u brdsko-planinskim oblastima sneg.

Biometeorološka prognoza

Usled očekivanih biometeoroloških prilika svim hroničnim bolesnicima preporučuje se oprez, a naročito osobama sa kardiovaskularnim obolјenjima i reumatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su nervoza, glavobolјa i bolovi u kostima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju savetuje se povećana pažnja.

ZaječarOnline/O.B.