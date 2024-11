Vreme – I danas hladno, od sutra porast temperature

Vreme – Jutro u Srbiji hladno sa slabim i umerenim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, južni. Na Zlatiboru magla koja će smanjivati vidlјivost na manje od 500m. Najniža temperatura od -9 do 0, a najviša od 4 do 11 stepeni.

U Zaječaru slično vreme kao i juče, sunčano sa prilično niskom temperaturom tokom jutra, minimalno do -2 stepena, a tokom dana nešto toplije, maksimalno do 9 stepeni Celzijusove skale. Tokom jutra slab i umeren mraz i pojava poledice. Vetar danas slab, do 10 km/h.

Početkom sledeće sedmice mestimično jutarnji mraz, pa se usled niskih vrednosti temperature očekuje i lokalna pojava poledice.

Od ponedeljka više dnevne temperature

I pored niskih temperatura tokom noći i jutara, početkom nove radne nedelje očekuje nas nešto toplije vreme u toku dana. Već sutra živa u termometru će ići iznad desetog podeljka, a u utorak i sredu će biti još toplije.

U četvrtak ponovo zahlađenje, a pad temperature od petka biće praćen i padavinama.

Sledećeg vikenda osetno zahlađenje, a meteorolozi nam uz kišu najavljuju i susnežicu, lokalno i sneg.

Biometeorološka prognoza

Očekivane biometeorološke prilike povolјno će uticati na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.

ZaječarOnline/O.B.