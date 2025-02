Vreme – Danas tmurno, maksimalna temperatura do 10 stepeni

Vreme – Ujutro u većem delu zemlje malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, od sredine dana jače nablačenje sa zapada koje će u zapadnoj polovini zemlje usloviti mestimično kišu. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne Srbije i u košavskom području povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 6 stepeni , a najviša od 9 do 17 stepeni.

U Zaječaru danas bez sunca, tokom celog dana oblačno, ali suvo vreme. Jutarnja temperatura oko nule, dok nas tokom dana očekuje maksimalna dnevna do 10 stepeni. Vetar slab, ispod 10 km/h.

U četvrtak (27.02.) umereno do potpuno oblačno. Kiša se uglavnom očekuje posle podne i uveče u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a u toku noći padavine će zahvatiti i centralne krajeve zemlјe. Na istoku i jugoistoku veći deo dana suvo, ponegde i uz sunčane intervale. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, u toku noći u slablјenju i u skretanju na zapadni pravac. Najniža temperatura od -2 do 8 °C, a najviša od 10 °C na severozapadu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini do 18 °C u zapadnoj i centralnoj Srbiji.

Biometeorološka prognoza

Relativno povolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje oprez.

ZaječarOnline/O.B.