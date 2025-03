Vreme – Danas sunčano i toplije, temperatura do 10 stepeni

Vreme – Jutro hladno, ponegde sa slabim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano, samo ujutro na jugozapadu, jugu i jugoistoku umereno oblačno. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 1, a najviša od 8 do 12 stepeni.

U Zaječaru danas pretežno sunčano vreme sa hladnim jutrom, kada će se temperatura kretati oko nule, dok nas u toku dana očekuje porast temperature čak i do 10 stepeni na Celzijusovoj skali. Vetar slab, ispod 10 km/h.

NAREDNIH DANA PRETEŽNO SUNČANO I SVE TOPLIJE

U utorak (04.03.) ujutro hladno, u većini mesta slab do umeren mraz, a ponegde i kratkotrajna magla. U toku dana sunčano. Vetar slab, promenlјiv. Najniža temperatura od -6 do 2 °S, a najviša od 12 do 15 °C.

U nastavku prve dekade marta (05 – 10.03.) suvo i stabilno vreme sa hladnim jutrima, mestimično uz mraz, a tek ponegde s kratkotrajnom maglom. U toku dana pretežno sunčano i sve toplije, a od petka (07.03.) povremeno uz slabu do umerenu oblačnost.

Maksimalne temperature od 16 do 21 °C.

Biometeorološka prognoza

Očekivana biometeorološka situacija relativno povolјno će uticati na većinu hroničnih bolesnika. Izvesna opreznost se i dalјe savetuje osobama sa srčanim obolјenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i promenlјivog raspoloženja. U saobraćaju se preporučuje oprez.

