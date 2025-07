VRELO KAO U RERNI! U ova tri grada je 39 stepeni – RHMZ upozorava

U Vranju, Zaječaru i Leskovcu je danas u 15 časova izmereno 39 stepeni i to su trenutno najtopliji gradovi u Srbiji, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Takođe, u Nišu, Negotinu i Kuršumliji temperatura je 37 stepeni. U Beogradu je izmereno 29 stepeni. Na severu Srbije je nešto hladnije, u Novom Sadu je 27 stepeni. Najniža temperatura izmerena je u Kikindi – 24 stepena.

Na jugu i istoku Srbije je zbog ekstremno visokih temperatura na snazi crveni meteoalarm, koji upozorava da je vreme vrlo opasno.

RHMZ podseća da je u nedelju pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima, usled početka veoma jakog i dugotrajnog toplotnog talasa sa maksimalnom temperaturom od 37 do 40 stepeni.

U petak i subotu (25. i 26. jula) lokalno i do 42 stepena, koji će na području Pčinjskog, Jablaničkog, Topličkog, Nišavskog, Pirotskog i Zaječarskog okruga trajati najmanje pet dana u kontinuitetu.

Iznad većeg dela Srbije je danas pretežno sunčano i veoma toplo, a uz promenljivu oblačnost, lokalna pojava kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom pre podne se očekuje na severu i zapadu zemlje. Posle podne ponegde i u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije.

Novi toplotni talas do subote

RHMZ izdao je i upozorenje da će se novi toplotni talas zadržati do subote, 26. jula. Takođe, i da će biti najizraženiji na jugu i istoku Srbije. Očekuje se maksimalna temperatura od 35 do 40 stepeni, a lokalno u petak i subotu i do 42 stepena, uz pojačan jugozapadni vetar.

Na severu i zapadu Srbije danas i sutra će temperatura biti u manjem padu. Kretaće se od 29 do 35 stepeni. Od četvrtka se očekuje ponovni porast temperature – od 35 do 39 stepeni.

Toplotni talas u narednim danima dodatno će doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

U regionima u kojima se očekuje udruženi efekat izraženog toplotnog talasa, odnosno pet dana uzastopno sa maksimalnom temperaturom od 38 stepeni i više, i dugotrajne suše.

Građanima su poslata i SMS upozorenja – u Topličkom, Jablaničkom, Pčinjskom, Pirotskom, Nišavskom i Zaječarskom okrugu.

Na području Beograda očekuje se toplo vreme. Veoma toplo će biti od četvrtka do subote uz maksimalnu temperaturu u intervalu od 35 do 39 stepeni.

