Vozili pod dejstvom alkohola: Šestorica vozača isključena iz saobraćaja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru, Negotinu i Kladovu, tokom vikenda, isključili su iz saobraćaja šestoricu vozača, petoricu koji su vozili pod dejstvom alkohola i jednog koji je odbio da se podvrgne alkotestu.

Saobraćajna policija u Boru zaustavila je dvadesetdevetogodišnjeg vozača „audija” koji je vozio sa 2,74 promila alkohola u organizmu, tridesettrogodišnjeg vozača „sitroena” sa 1,69 promila alkohola, šezdesetogodišnjeg vozača „renoa” sa 1,23 promila alkohola i tridesettrogodišnjeg vozača automobila „volvo” koji je odbio da se alkotestira.

U Negotinu je zaustavljen šezdesetosmogodišnji vozač „forda” koji je vozio sa 1,63 promila alkohola u organizmu, a u Kladovu četrdesetšestogodišnji vozač „forda” sa 1,43 promila alkohola.

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Zajecaronline/mup.gov.rs/N.B

