Vozači na oprezu: Nakon kiše učestali odroni!

Nastavlja se period zahtevnijih uslova vožnje kada se posle kišnih dana na putevima kroz stenske useke pojavljuje više odrona zemlje i kamena, a koje sada zbog magle i sumaglice teže primećujemo, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Slabija vidljivost će se zadržati i u drugoj polovini dana kada će na putevima biti pojačan intenzitet saobraćaja, pa iz ovog saveza podsećaju vozače da u satima pojačanog saobraćaja voze strpljivo i oprezno, a posebno na mestima gde protok vozila može biti usporen.

Prema podacima Zimske službe JP „Putevi Srbije“ 2025/26. u 4.40 časova, svi putni pravci su prohodni i nema snega.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

