Vozači isključeni iz saobraćaja u Boru, Negotinu i Majdanpeku

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru, Negotinu i Majdanpeku isključili su iz saobraćaja sedmoricu vozača, petoricu koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i dvojicu pod dejstvom alohola.

Policija u Boru zaustavila je dvadesetšestogodišnjeg vozača automobila „bmv” koji je vozio pod dejstvom amfetamina.

Kod vozača je pronađena manja količina marihuane, pa će po nalogu nadležnog tužilaštva protiv njega biti podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Saobraćajne patrole, takođe u Boru, isključile su iz saobraćaja dvadesetčetvorogodišnjeg vozača „audija” koji je vozio pod dejstvom kokaina i četrdesettrogodišnjeg vozača „škode” koji je vozilom upravljao sa 1,47 promila alkohola u organizmu.

U Negotinu dvadesetšestogodišnji vozač „pasata” je, upravljajući sa 1,25 promila alkohola u organizmu, izgubio kontrolu nad automobilom i udario u parkirano vozilo „volvo“, dok je dvadesetdvogodišnjakinja, vozeći „bmv” pod dejstvom kanabisa, prilikom preticanja udarila u bočnu stranu kamiona kojim je upravljao četrdesetpetogodišnji muškarac, koji je išao iz suprotnog pravca.

U ovim saobraćajnim nezgodama niko nije povređen.

Takođe, u Negotinu, policija je zaustavila tridesetogodišnjeg vozača „mercedesa” koji je vozio pod dejstvom kanabisa, a u Majdanpeku četrdesetčetvorogodišnjeg vozača „škode” pod dejstvom kanabisa.

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Zajecaronline/Mup/N.B.

