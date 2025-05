Voće koje čisti jetru kao od šale!

Nutricionista je otkrila da konzumiranje borovnice pomaže u čišćenju jetre, ali ne smete da preterujete sa ovom voćkom. Borovnica čisti jetru.

– Dve borovnice imaju najveću koncentraciju antocijanina, prirodnog pigmenta koji im daje onu divnu plavkastu boju. Podaci pokazuju da antocijanini mogu sprečiti oksidativni stres do kog može doći u jetri te tako smanjiti upalu jetre – objašnjava doktorka Lorin Manaker, piše EatThis, NotThat.

Antocijanini se inače nalaze u kori crvenog, ljubičastog i plavog voća, povrća i žitarica. Istraživanja su pokazala da je njihov udeo proporcionalan intenzitetu boje. Dakle borovnice, kupine, maline, brusnice i jagode su sve dobri izvori antioksidansa. I što je boja intenzivnija, to bolje jer to upućuje na veću količinu antioksidansa. Ali, Lorin upozorava da to ne znači da treba da jedete ogromnu činiju punu borovnica.

– Konzumiranje prevelike količine voća dovodi do unosa prevelike količine fruktoze, a to može imati negativan uticaj na jetru – kaže nutricionista.

