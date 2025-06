Vladimir Videnović: “Nastavak kontinuiteta u poboljšanju kvaliteta života građana, razvoj svih grana privrede i unapređenje uslova za bolji život u gradu!”

Nosilac liste 1 „Ne damo Srbiju“ Aleksandra Vučića, Vladimir Videnović, izjavio je uoči izbora da su oni važni iz više razloga.

Kao glavne ciljeve naveo je nastavak kontinuiteta u poboljšanju kvaliteta života građana. Razvoj svih grana privrede i unapređenje uslova za bolji život u gradu.

Takođe je izrazio očekivanje da će građani na miran i demokratski način iskoristiti svoje pravo glasa. I podržati onu političku opciju za koju smatraju da može doneti najbolje rezultate.

Praćenje izlaznosti vršiće se na uzorku od šest biračkih mesta. Biračko mesto broj 5 – zgrada Skupštine grada, Mala sala. Biračko mesto broj 11 – škola Jelena Majstorović. Broj 14 – Dom učenika srednjih škola, bivši internat. Udruženje penzionera grada Zaječara – biračko mesto broj 18, biračko mesto broj 39 – dom kulture Dubočane i biračko mesto broj 53 – dom kulture Vrbica.

Sa druge strane, danas se održavaju lokalni izbori i u Kosjeriću.

Skupština opštine Kosjerić ima 27 odbornika. A za ta mesta nadmeću se tri izborne liste.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

