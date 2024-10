VLADIMIR ĐUKANOVIĆ, DOBRO POZNATO LICE SRPSKE POLITIKE: “U više navrata su mi ‘smeštali’, ne samo meni…!”

Vladimir Đukanović dobro je poznato lice srpske politike u poslednjih desetak godina.

Poslanik je, član Predsedništva Srpske napredne stranke, mnogi ga doživljavaju i kao čoveka koji u javnosti nastupa kao “Vučićev glasnogovornik“…

Piše kolumne u par dnevnih listova, imao je i svoje emisije… Ali u budućnosti ćemo ga, izgleda, ipak, naajviše gledati kao advokata, što mu i jeste profesija, jer se, kako kaže za “Ekspres“ skroz povukao iz aktivne politike.

Razloga ima više, ali ključni je, izgleda, taj što su mu se smučili “mangupi u našim redovima“, odnosno ljudi unutar same SNS koji rade protiv stranke.

“Da budem iskren, mnoge stvari koje su se dogodile u poslednje vreme, pa i unutar same stranke, su neka kap koja ja prelila čašu i, jednostavno, odlučio sam da se posvetim svom poslu. Ja sam pre svega advokat i ne vidim sebe u svetu politike, niti na tim nekim funkcijama, niti me to više inztersuje. ”

“Ja, naravno, potpuno podržavam politiku predsednika Vučića i ovo što se trenutno radi. Tu sam za svoju stranku koju sam osnivao i koju volim. Jednostavno, druge stvari su mi prioritet. A što se tiče ovoga, nekako nemam stomak za svakojake gluposti i ludosti koje se tamo dešavaju“, kaže na početku razgovora za “Ekspres“ Vladimir Đukanović.

Kažete da podržavate predsednika Vučića i njegovu politiku, a šta i koga ne podržavate, ako govorimo o stranci?

“Najpre je to zastrašiujuće međusobno podmetanje nogu, ’nameštanje’ stranačkih saboraca, što su pojedine kolege, i to visoki funkcioneri, radili.“

Da li je vama neko, kako kažete, “smeštao“?

“U više navrata. To je zaista bilo odvratno. I ne samo meni. U konkretnom slučaju koji je dosta inicirao da ovakvu vrstu odluke donesem je činjenica da je taj neko, ko je najviši funkcioner stranke, i već se dešava ko zna koji put, predsednika države na najgori način ’nameštao’, njegovu porodicu, brata, sina, ćerku…“

O kome govorimo?

“Ne bih konkretno. Mislim da će to tek da izađe negde na videlo. Ali to je sve jako ružno. Posebno zato što je to, napisao sam to u ’Politici’ u tekstu ’Zar i ti, sine Brute’, ta vrsta izdaje od ljudi koji su sve dobili zahvaljujući predsedniku Vučiću i toj stranci i koji su, na žalost, stekli priličnu imovinu. I sad je njima nešto loše, i oni su sve to radili svima nama iz meni potpuno suludog i nepoznatog razloga. Ne mogu da se osvestim šta je to njima smetalo pa da takve stvari čine. I to je bila kap koja je prelila čašu. ”

“Znate, ja nisam neko ko je lažno skroman, ali u svim teškim, kriznim situacijama, ja se prvi isturim, što mi nikad nije bilo ni žao. Ja volim svoju stranku i ja bih je branio i predsednika Vučića. Naravo, pretrpim gomilu uvreda, mazanja fekalijama, ne znam šta mi sve neko ne izgovori. Kad su izbori obiđete, recimo 158 televizija u Srbiji, to je 150 opština. Ja odem, sam to obiđem, svojim vozilom, učestvujem po tribinama, borim se za stranku, a onda dođete u situaciju da neko dođe i iz čista mira vas ’namešta’. Blati vas. I što je najgore, daje lažne informacije, najgore moguće stvari, opoziciji koja vas onda opanjkava. Suštinski, moram da kažem nama nije toliki problem opozicija koliki nam je problem ono što se unutar naših redova dešava, gde očigledno neki ljudi iz čista mira pokušavaju sve nas da uklone ili kako god. I onda se meni sve to više smučilo i zgadilo…“

Da li mislite i na one inforamcije o vašem stanu, penthausu, apartmanima na Zlatiboru?

“Mislim i na to. To su stvarno beskrupulozne ludosti. A najgore je što vam to daju ljudi koji su se, onako, prilično dobro osladili tokom ove vlasti.“

A zbog čega njih koji su se, kako kažete osladili, kad su počeli to da rade, neko u tome nije sprečio?

“Ne znam.“

Imali ste poluge kojima ste to mogli da sprečite.

“Ja lično nisam. Ja nisam vlast…“

Mislim na stranku, državu..

“Na državi je bilo da to zaustavi, ako ima nešto. Pazite, ja nemam ništa protiv da neko postane bogat. Čak je i dobro da Srbija bude zemlja što više bogatih ljudi, zato što smatram da je to pozitivno. Ništa nije loše ako si ti to zaradio u skladu sa zakonom. Svaka čast prijatelju.“

A ako nije u skladu sa zakonom?

“E, to sad neka ispituju nadležni organi. Malo mi je čudno da takvi ljudi prosto najgore moguće stvari čine prema sopstvenoj stranci. A na visokim su pozicijama. Nisu male stvari davane što opoziciji, što pojedinim ljudima koji su imali zadatak da to objavljuju i da tako ruže stranku preko društvenih mreža. To je nečuveno. Zaista, to će morati negde da se raščisti. Neka sama stranka ili predsednik Vučić..“

Da li ste vi nekome pričali o tome pre nego što ste odlučili da se povučete?

“Pa, jesam. Ja sam igrom slučaja, kroz posao, došao u tu čitavu situaciju, da saznam kako je osoba koja je čak i pretila predsedniku Vučiću i najgore stvari o njemu govorila ispričala neku svoju priču kako je dolazio do tih informacija i kako je to objavljivao na drušztvenim mrežama.“

Ta osoba je u stranci?

“Ne, nije u stranci. To je osoba kojoj su neki ljudi iz stranke to davali. Znate, kada sam čuo šta je ispričao, ko mu je to davao i kako nu je to davao, ja sam bio zgranut. Nisam mogao da verujem da se takve stvari rade. Nije mi bilo dobro. I jednostavno, tad je prevršila dara meru. Jer to je već drugi put da se dešava slična situacija. Prva je bila ona sa gospodinom Stefanovićem. Ovo je sad druga. Jednostavno to više nisam želeo da progutam. Ili će se nešto učiniti i uraditi konkretno da se prosto takvi ljudi, koji su očigledno beskrupulozni, sklone, ili brate mili, u redu, da znamo na čemu smo.“

A zbog čega neko u stranci nije reagovao na to, ako ste im već rekli?

“To se tek skoro pojavilo. Verovatno će se reagovati. Pretpostavljam. Ali, znate kako, pretpostavljam da tu idu razna ispitivanja.“

Da li su ti ljudi na stranačkim funkcijama ili i na državnim?

“I na državnim, nažalost. Mislim, ja sam se i kroz posao, pošto sam advokat, suočio sa raznim stvarima. Saznate i od vaših klijenata, a i u samom poslu, šta se sve zbiva, šta pojedini ljudi rade i koliko štete prave samom predsedniku Vučiću, svima nama, a da ne znate zašto. Nekada vam bude veoma neprijatno. I onda vidite da vodite bitku sa vetrenjačama. Jer vi se ovde nešto kao borite, dajate celog sebe, tučete se za tu stranku, a neko dođe pa tu stranku urušava iznutra. Koji je smisao toga? To je nešto što me je veoma pogodillo.“

A ko je u stranci upuznat sa time?

“Većina ljudi, što se tiče rukovodstva, je upoznata. Znaju o čemu je reč. Ne znam sad, kako će oni reagovati. To je na njima. Ali što se mene lično tiče, meni je to ubilo i volju više za bilo kakvim političkim radom, delovanjem, bilo čim. Shvatio sam kolika je to doza pokvarenosti. Jer znate, kada imate neke ideale i principe u životu, i dođe neko i ’ubije’ vas u potpunosti, izgubite svaku volju za bilo čim. Nekako, to je to. A na kraju krajeva, vreme je možda i za neki mlađi svet. Ja sam od svoje 18. godine bio aktivan u politici. Više volim svoj posao i moram da kažem da se nekada gorko i kajem što sam ušao u politiku. Ali tako je bilo. Tako je Bog dao. Sad želim da se posvetim svom poslu u potpunosti i srećan sam tu.“

A zbog čega ne želite da kažete o kome je reč?

“Pa neka kažu oni koji su sad nadležni da to kažu.“

Ko je nadležan?

“Pretpostavljam i određene državne strukture. I samo rukovodstvo stranke. Ne želim ja tu više ništa da unosim. Ja sam svoje saznao, rekao… Prosto, nemam ja tu više šta da dodam. To oni ako hoće, neka kažu. To je na njima, a ne na meni.“

Kakva je bila reakcija ljudi u stranci kada ste im to rekli?

“Prvo, dosta njih se zgranulo. Prosto nisu mogli da veruju da se to dešava i da se dešavalo.“

Dajte mi neki primer tog nepočinsvta, tog nedela ljudi iz stranke?

“Kad pročitate na društvenim mrežama, recimo neka državna dokumenta, iz određeog sudskog postuka, na primer, a znate da je nemoguće da ta osoba tek tako to dobije, i da ima, nego je neko uzeo iz spisa predmeta… Pa onda ta osoba, koja uzgred nije bila ni u Srbiji, objavljuje to što objavljuje, na društvenim mrežama, zato što mu je neko to dodao i rekao mu da objavi. Ili, da ne pričam dalje… Pa,, onda su doturali najgore gadosti o predsedniku i njegovoj porodici, plaćali da se to objavi… Mnogo toga nije ni objavljeno.“

Da li je i taj čovek u stranci?

“Ne, on je čak onako bio ljuta opozicija. Ali je bio aktivan na društvenim mrežama i ciljano su mu ljudi iz stanke i sistema davali da objavljuje to o nama.“

Šta mislite da će se dalje dešavati?

“Stranka već sve zna. Neka reaguje. Pretpostavljam da i državni organi sve znaju, pa neka reaguju. Za mene su ta saznanja bila prosto neverovatna, kakve mi to ljude imamo.“

Da li su ti ljudi od početka u stranci?

“Da, nažalost. Od početka.“

Da li su bili i u radikalima?

“Možda i jesu, ali tad nisu bili nešto zapaženi. Posle su bili veoma zapaženi i, konkretno ta jedna osoba na vrlo odgovornim funkcijama i u stranci i u državi.“

Bilo je i ranije ljudi koji su radili protiv stranke i Aleksandra Vučića. Po čemu se sada ovo razlikuje?

“Po tome što je ovo mnogoo strašnije.“

U kom smislu?

“U tom smislu što je neko potpuno izmišljao afere o svima nama. Lagao. I davao određenoj osobi da to objavljuje. A onda se to koristilo od strane opozicije i medija da nas besomučno napadaju. I da izmišljaju stvarii koje nikakve veze nisu imale sa nama. I dođete u situaciju da se branite od nečega što nema veze sa mozgom. Ali neko je to izmislio i tako pustio. Dođete u situaciju da se ljudima uništavaju karijere, životi… Očigledno je bio cilj da se većina nas omalovaži, da u javnosti budemo bahata stoka, zlikovci, sve najgore na ovom svetu. Neko je to ciljano radio. Najgre što je to radio i prema bratu predsednika države, prema samom predsedniku države, prema njegvoj porodici. To su najgore moguće stvari.“

Šta bi bilo da oni nisu pokrenuli tu, kako kažete hajku? Da li bi neko ispitivao njihovo bogatsvo?

“Ne radi se sad više o bogatstvu. Plašim se da se nikad u životu ne bi saznalo šta je neko radio svima nama, a predstavljao se kao veoma dobar prijatelj, kolega, saobrac.. A suštinski vas urniše i uneređuje. To je najstrašnije. Ovo je Božja volja. Igrom slučaja se tako nešto dogodilo. Ali je jezivo, nenormalno.“

Da li ste vi pričali sa tim ljudima, direktno, posle svega toga?

“Ne, sa njima više nema šta da pričam. Kako bih vam rekao, mislim, šta da pričam sa njima? Tolike godine se znamo, tolike godine smo super, prijatelji smo, čak kao uvek hoćete da nam izađete u susret da pomognete… Što je najgore za određene stvari koje su bile objavljivane u tom nekom periodu, još mi se kaže da idem da prijavim. Pa neki od njih vas još savetuju da idete da prijavite. A on to radio sve vreme.“

Da li postoji neka zvanična prijava protiv tih ljudi ili…

“Ne. Za sada ne znam da postoji. Što se mene tiče, to neka radi država ili ko hoće. Meni je bitno da prosto znam odakle vetar duva i šta je ko radio. To je u meni prelomilo mnogo.“

Mislite li da ima elemenata da tužilac po službenoj dužnosti pokrene postupak?

“Ja nisam tužilac.“

Advokat ste, u toj ste priči. Da li bi tužilac na osnovu tih saznanja mogao da reaguje?

“Mislim da bi tu i te kako mogla da se pokrene neka istraga.“

I za šta bi se mogli teretiti ti ljudi, na primer?

“Za sve i svašta. Tu sad ima hiiljadu i jedna informacija. Možda odavanje nekih državnih tajni. Jer su davali neke informacije za koje možezte da kažete da su možda čaki i državna tajna. Pa oni su na neki način ugrožavali bezbednost predsednika republike. Davali su lažne informacije o njemu, o njegovoj porodici. Imate koliko hoćete stvari. Da ne govorim o tome što su klevetali ljude i tražili da se takve stvari objavljuju.“

Da li ste sa gospodinom Vučićem pričali o tome?

“Ne, ja sam samo rekao njemu… Da vam kažem, meni se duša cepa. Ja tu stranku najviše na svetu volim. Jedan sam od osnivača. Ali, znate, postoji negde neka mera, neka crvena linija. Ovo je nedopustivo. Ne možete da se borite, a unutar same organizacije imate nekog ko vas urušava i ko vas razuara.“

Šta to govori o samoj organizaciji?

“To govori da mora da se desi drastična promena, radikalna promena unutar samog organizovanja sistema stranke, jer ovo je sada pokazalo koliko to nije adekvatno.“

Da li govori i o pogrešnoj selekciji ljudi?

“Pa, nema sad… To vam je, što vam je. Mislim, znate, kakav narod, takve stranke, takvi sveštenici… Ta priroda izdaje u politici, zabadanja noža u leđa, nažalost je postala svuda u svetu uobičajena pojava i smatra se, opet nažalost, pozitivnom. Što ja kao pravoslavni hrišćanin koji ide u crkvu, ima negde neki moral, vaspitan patrijarhalno, ja to nikad ne bih mogao da radim. Možda zato i nisam za politiku i bolje što se više neću na neki način aktivno baviti njom. Ali, kažem vam, to je nešto što ozbiljno narušava poverenje među ljudima. Uzmite vi sad, ja uđem u tu stranku, dođem na sednicu Predsedništva i kome ja tamo sad da verujem, kad ovakvu stvar doživite? Kome mogu da poverujem bilo šta? Nenormalna situacija.“

Ima valjda neko kome možete da verujete?

“Pa, mislim, ima, ali otkud znam, ja sam verovao i ovoj osobi. Bili smo super prijatelji.“

Koliko se dugo znate?

“Pa od osnivanja stranke. I super smo sarađivali. Prosto ne možete da verujete.“

Šta mislite da su motivi te osobe?

“E, to je ono što je najgore. Ja sam se stalno preispitivao i nikako ne mogu da shvatim šta je motiv, osim ako nije nekakva lična ambicija, da bude kalif umeto kalifa… Ne mogu da ukapiram šta je motiv te osobe. Jer je bio na najznačajnijim mogućim funkcijama, dužnostima… Prosto sumanuto. I još uvek je na tim funkcijama, što stranačikm, što državnim.“

Da li to što sa ovim izlazite u javnost možemo da posmatramo kao neku najavu unutarstranačkog čišćenja?

“Pa, ne ja zaista ne želim više time da se bavim. Ne želim više da se bavim politikom. Nemam više komentar ni na šta. Jednostavno sam se pasivizirao. Možda ću razgovarati sa predsednikom. Ja njega volim kao brata rođenog, jer, kako bih vam rekao, on je zauvek moj prijatelj i njegovu politiku snažno podržavam i uvek ću izaći i glasati. Ali ovde postoji nešto što jednostavno nije dopušteno, što nije redu. E, sad šta će on da radi, stranka, to je već na njoj. Ja ne želim da se petljam i da nekome ružno činim.”

“Znate šta je mene posebno iznerviralo? Što ja lično nikada nikavu ambiciju u smislu državne funkcije ili nečega nisam imao. Niti me to interesuje, niti bih to prihvatao. Nikada nikome nisam otimao mesto, nikada ništa slično nisam radio i vi dođete iz čista mira nameštate’ mene, ugrožavate bezbednost moje porodice, izmišljate i piskarate razne gluposti… Zašto? Šta sam vam ja skrivio u životu? Niko nema pojma. Šta vam je skrivio brat predsednika države pa ste ga predstavljali da je reketaš? I takve gluposti radili. Potpuno nenormalno ponašanje. Sad, šta će stranka da uradi, to je na njoj. U svakom slučaju, žao mi je što je tako.“

Hoćete li bilo kako nastaviti da delujete u okviru stranke?

“Ja sam član i uvek ću se osećati članom. To nije sporno. Ja ću uvek izaći i glasati, ali neki aktivizam u ovakvoj situaciji, ne. Jednostavno ne mogu. To je nešto što je jače od mene. Trudio sam se i borio, ali jednostavno ne mogu da prihvatim ako ne bude nekakvog radikalnog reza sa takvim svetom, ne mogu to da prihvatim…“

Da li očekujete neke posledice po vas posle ovoga?

“Ne znam koje posledice još mogu da budu. Ne znam šta mogu da mi urade, osim što su mi tako ’iznameštali’ sve. Koje posledice?“

Plašite li se da će neko da vam preti?

“Ne plašim se. To je sad na njima šta će da rade i kako će da rade.“

To je, koliko sam shvatio, veća grupa nutar SNS?

“Pa, ima ih očigledno više. Ali imate osobu koja je posebno bila na visokim funkcijama, imate njegove saradnike koji su bili uključeni i sa njim radili to.“

Dakle, oni su na neki način interesno povezani?

“Prilično, očigledno.“

Kakva vam je procena u kom vremenu će nešto početi da se rešava?

“Pa, ja to stvarno ne znam, niti želim uopšte u to da ulazim.“

Da li očekujete da će nešto da se desi ili da će sve ostati kao što je i do sad?

“Svakako da niko ne može nem da ostane na to. Ali kako će i koliko će to… Stvarno ne znam, niti želim da ulazim u to. Kažem, ja sam se iz toga povukao. Ne želim da učestvujem u tome i takvim stvarima. Nisam prosto tako vaspitan.“

Kome ste vi konkretno u stranci rekli o tome što ste saznali?

“Pa, rekao sam i predsedniku države, predsedniku Izvršnog odobra, mislim da i predsednik stranke zna… Rekao sam i bratu predsednika države.“

I kakve su bile njihove reakcije?

“Potpuno šokirani.“

Mislite da ništa nisu znali o tome?

“Za mnoge stvari nisu imali pojma. Ja sam tu da mojoj stranci pomognem. Znam da mojim znanjem mogu i da doprinesem. I nemam ništa protiv, uvek ću se naći za stranku, pomoći ću šta treba, ali znate, otišao sam da radim svoj posao.“

Zaječaronline.com/ekspres.net/M.A/N.A