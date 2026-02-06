Vlada Srbije utvrdila Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće za 2026.

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, kao i Uredbu o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za opremanje i uređenje seoskih domova u selima na teritoriji Republike Srbije za 2026. godinu.

Cilj ovih mera je podsticanje demografske obnove, oživljavanja sela i unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Program kupovine seoskih kuća sa okućnicom usmeren je na obezbeđivanje stambenih uslova za mlade, porodice i pojedince koji žele da žive i rade na selu, čime se doprinosi ostanku stanovništva u ruralnim sredinama i njihovom održivom razvoju.

Program opremanja i uređenja seoskih domova ima za cilj unapređenje društvenog, kulturnog i javnog života u selima stvaranjem odgovarajućih prostora za okupljanje, kao i kulturnim, obrazovnim i drugim aktivnostima od značaja za lokalnu zajednicu.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

