Vlada Srbije donela Uredbu o iznosima koji se plaćaju za vreme Dečije nedelje

Vlada Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja “Dečije nedelje” od 6. do 12. decembra 2025. A koji predviđaju plaćanje posebnog iznosa od 40 dinara na svaku prodatu voznu kartu. U međumesnom i međunarodnom prevozu u železničkom, vodnom, vazdušnom i drumskom saobraćaju.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, na svaku poštansku pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju. Osim na pošiljke novina i časopisa čiji prijem. Prenos i uručenje obavljaju javni poštanski operator i drugi poštanski operatori. U skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama plaća se 10 dinara.

Na svaku prodatu ulaznicu za pozorište, bioskop, drugu kulturnu manifestaciju i sportsku priredbu za koju se naplaćuju ulaznice poseban iznos koji se plaća je 33 dinara. A za svaki prodat nosač zvuka sa snimljenim sadržajem 20 dinara.

Distribuciju propagandnog materijala i organizaciju naplate posebnih iznosa obavlja udruženje “Prijatelji dece Srbije” u saradnji sa opštinskom upravom – službom dečije zaštite.

Navedeno je i da se sredstva prikupljena u opštinama u vreme trajanja “Dečije nedelje” uplaćuju na račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Srbije.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

